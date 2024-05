Stellar Blade: Shift Up äußert sich zu den Zensurvorwürfen

Zensur oder keine Zensur? Die Entwickler von Shift Up haben noch einmal versichert, dass die Kostümänderungen in "Stellar Blade" einen bestimmten Grund hatten.

Der Launch von “Stellar Blade” wurde von Zensurvorwürfen überschattet. Während der überwiegende Teil der Spieler mit dem PS5-Titel äußerst zufrieden ist, was zu einem User-Score von mittlerweile 9,2 führte, forderten andere Spieler eine Rücknahme später Änderungen.

Mit dem Day-One-Patch nahm sich Shift Up bestimmten Kostümen an, um weniger Brust und Haut zu zeigen. Andere Kostüme der Protagonistin Eve blieben unangetastet, trotz größerer Einblicke. Zwischenzeitlich liegt eine Erklärung der Entwickler vor, die im Zuge der “Helldivers 2”-Kontroverse in den Hintergrund rückte.

Vulgär ist nicht zwangsläufig gut

Die angepassten Kostüme waren Teil eines Interviews mit dem koreanischen Magazin GameAbout, das international erst zwei Wochen nach dessen Veröffentlichung Beachtung fand.

In der Gesprächsrunde erklärte der Shift Up-Direktor Kim Hyeong-tae, dass die Neugestaltung einiger “Stellar Blade”-Outfits stets als „Endergebnis“ angedacht war. Das Ergebnis einer angeblichen Sony-Zensur ist es daher nicht.

„Ich glaube nicht, dass die Kostüme, nur weil sie vulgär sind, zwangsläufig auch gut sind. Daher gibt es Stellen, an denen die Erotik abgeschwächt oder betont wird. Das ist das Endprodukt, das wir als das beabsichtigte Ergebnis zeigen wollen“, so seine Worte.

Ebenfalls fügte er hinzu, dass die Verringerung des sichtbaren Dekolletés und andere Anpassungen keine Änderungen waren, die vorgenommen wurden, um Gamern etwas vorzuenthalten. Vielmehr seien es Feinheiten, die jedem Ensemble einen stilvollen und finalen Schliff geben sollten.

New Game Plus kam ebenfalls hinzu

Mit dem Day-One-Patch von “Stellar Blade” kam ebenfalls ein neues Features in das Spiel. So können sich Fans dank New Game Plus nach dem Abschluss ein weiteres Mal durch die Herausforderungen schnetzeln. Einzelheiten dazu sind nachfolgend beschrieben:

“Stellar Blade” kam im vergangenen April exklusiv für die PS5 auf den Markt und gehört zu den Spielen, die im laufenden Geschäftsjahr eine Lücke füllen. Auf die Blockbuster der großen PlayStation-Franchises müssen PS5-Besitzer in den kommenden Monaten verzichten.

Weitere Meldungen zu Stellar Blade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren