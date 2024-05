The Division Heartland: Ubisoft stellt Entwicklung ein und begründet Entscheidung

Ubisoft hat ein weiteres Spiel abgesägt. Diesmal trifft es den geplanten Shooter “The Division Heartland”, der demnach nicht fertiggestellt wird.

In der Begründung betont der französische Publisher, dass die Ressourcen nach einer Neubewertung auf andere Projekte verteilt werden. Dazu gehört unter anderem der Shooter „XDefiant“, zu dem erst kürzlich der Veröffentlichungstermin enthüllt wurde.

Größere Gelegenheiten im Fokus

„Im Einklang mit der zunehmenden Selektivität unserer Investitionen haben wir beschlossen, die Entwicklung von The Division Heartland einzustellen und unsere Ressourcen auf größere Gelegenheiten wie XDefiant und Rainbow Six Siege umzuschichten“, so Chief Financial Officer Frédérick Duguet.

Während der Konferenz zu den Ergebnissen erklärte Ubisoft-CEO Yves Guillemot ergänzend, dass der Shooter nicht mehr mit den Plänen des Unternehmens vereinbar sei, bei denen es darum geht, den strategischen Fokus auf zwei Branchen zu schärfen: Open-World-Abenteuer und native Games-as-a-Service-Titel.

Die Entwicklung von „Heartland“ erfolgte bei Red Storm Entertainment, wo ein Free-to-Play-Multiplayer-Shooter für PC und Konsolen entstehen sollte. Der PvEvP-fokussierte Survival-Action-Titel war in der fiktiven ländlichen Stadt Silver Creek im Mittleren Westen Amerikas angesiedelt. Sie lag nach einer Infektion in Trümmern.

Spieler sollten in die Rolle eines von sechs ausgebildeten Agents der Division schlüpfen und ein sich stetig veränderndes Mysterium aufdecken. Das Konzept von „The Division Heartland“ sah vor, dass Spieler tagsüber die Umgebung erkunden und wichtige Ziele erreichen, bevor die Schwierigkeit mit dem Einsetzen der Dunkelheit deutlich zunimmt. Knackigere Feinde wurden für diese nächtlichen Aktivitäten in Aussicht gestellt.

Nach der Ankündigung des Shooters gab es eine Gameplay-Vorschau. Die Szenen sind, wie wir seit heute wissen, hinfällig. Anschauen könnt ihr sie euch weiterhin:

„The Division Heartland“ ist nicht die einzige Ubisoft-Ankündigung des Tages. Ebenfalls sorgte das Unternehmen heute für die Enthüllung von „Assassin’s Creed Shadows“. Der Termin steht fest, die Editionen sind bekannt und auch einen Trailer können sich interessierte Spieler anschauen.

