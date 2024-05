The Last of Us Staffel 2: Erstmals offizielle Bilder – Ellie und Joel in Nahaufnahme

The Last of Us Staffel 2:

Nach einigen Schnappschüssen vom Set der Staffel 2 von "The Last of Us" folgte offizielles Bildmaterial. Darauf zu sehen sind die Schauspieler hinter Ellie und Joel in ihren Serienrollen.

HBO konnte mit der ersten Staffel von “The Last of Us” große Erfolge feiern, was die Entscheidung zugunsten einer zweiten Staffel nicht allzu schwierig machte. Die Produktion läuft längst. Erst kürzlich drangen einige Bilder vom Set durch und zeigten eine der Fraktionen aus der Videospiel-Vorlage.

Doch auch offizielles Bildmaterial ließ nicht lange auf sich warten. Es wurde heute auf dem Twitter-/X-Account von HBO veröffentlicht und zeigt zwei prägnante Figuren, die als Aushängeschild der Serie dienen.

Pedro Pascal und Bella Ramsey lassen sich blicken

Auf den Bildern sind Pedro Pascal und Bella Ramsey zu sehen, die in der “The Last of Us”-Serie in die Rollen von Joel und Ellie schlüpfen. In beiden Fällen handelt es sich um Nahaufnahmen. Dennoch könnten die vermeintlich beiläufigen Details auf eine Situation hinweisen, die Spieler aus der Vorlage kennen.

So deutet die Lichterkette darauf hin, dass eine Szene umgesetzt wurde, die in der Scheune in Jackson angesiedelt ist. Auch in “The Last of Us Part 2”, das für die zweite Staffel als Vorlage dient, ist es eine wichtige Station.

Zur weiteren Besetzung der zweiten Staffel gehören außerdem Kaitlyn Dever als Abby, Young Mazino als Jessie, Danny Ramirez als Manny, Tati Gabrielle als Nora, Ariela Barer als Mel und Spencer Lord als Owen.

Dina wiederum wird von Isabela Merced gespielt. Sie zeigte sich kürzlich an der Seite von Bella Ramsey:

Bis ihr die bewegten Szenen auf dem heimischen Bildschirm sehen könnt, vergeht einige Zeit. Die Premiere von “The Last of Us” ist für 2025 geplant. Einen festen Termin gibt es nicht. Aber sollten sich die Produzenten an der ersten Staffel orientieren, könnte es direkt nach dem Jahreswechsel losgehen.

Welche weiteren Informationen zur Staffel 2 von “The Last of Us” bekannt sind, haben wir nachfolgend zusammengefasst:

Weitreichendere Einblicke in die zweite Staffel von “The Last of Us” werden in den kommenden Monaten folgen, darunter Videoszenen. Doch was haltet ihr von den bisherigen Bildeindrücken?

