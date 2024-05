XDefiant: Kein SBMM! So funktioniert das Matchmaking

Im Gegensatz zu Activision verzichtet Ubisoft bei "XDefiant" auf das kontroverse Skillbased Matchmaking. Das teilte der Publisher in einem Blogartikel mit.

Der Free-2-Play-Shooter „XDefiant“ erscheint am 21. Mai für PS5, Xbox Series und PC. Bevor es losgeht, hat Ubisoft noch einen Blogartikel über das Matchmaking herausgebracht.

Die gute Nachricht: Es gibt kein Skillbased Matchmaking in Casual-Runden! Ihr könnt in euren Runden also auf alle Arten von Spielern treffen – egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder echte Shooter-Profis.

Damit verzichtet Ubisoft auf das Feature, das die „Call of Duty“-Gemeinschaft seit Jahren spaltet. Viele Spieler der populären Activision-Reihe beklagen sich deshalb bis heute über die fehlende Abwechslung in ihren Runden. Dadurch sind sie gezwungen, dauerhaft gegen ungefähr gleich starke Gegner anzutreten.

Wir sind der Meinung, dass Casual-Playlists Spaß machen sollten, und kein SBMM ist der richtige Weg, um das zu erreichen. Ubisoft über die Entscheidung gegen das Skillbased Matchmaking

Auf SBMM zu verzichten sei für ein „unterhaltsames und abwechslungsreiches Spielerlebnis“ langfristig gesehen absolut entscheidend. Diese Funktion führe zu repetitiven Runden, die „genauso stressig und anstrengend“ sind wie der Ranked-Modus. Wer Letzteres den Casual-Playlists vorzieht, wird ebenfalls bedient.

Die 6 Faktoren des Matchmakings in XDefiant

Latenz Vermiedene Spieler Party-Größe Region Eingabegerät Plattformen

Beim Casual-Ranking liegt der Fokus auf schnellen Verbindungszeiten. Für eine Ranked-Partie müsst ihr wiederum länger warten, um gleich starke Spieler zu finden.

Habt ihr eine Runde gefunden, bleibt die Lobby grundsätzlich bestehen. Ihr spielt also auch in den nachfolgenden Runden gegen die selben Spieler, wenn ihr nicht quittet.

Viele unzufriedene „CoD“-Spieler werden dem Ubisoft-Shooter aufgrund des fehlenden Matchmakings bestimmt eine Chance geben. Wie gut das Spielerlebnis im Vergleich zum großen Konkurrenten letztendlich ausfällt, erfahrt ihr kommenden Dienstag.

Nach dem letzten Server-Test hagelte es jedenfalls eine Menge Kritik. Sowohl die schwammige Hitbox als auch das Movement wurden bemängelt. Sollte sich hier nichts ändern, wird es „XDefiant“ schwer haben, sich gegen „Call of Duty“ zu behaupten.

Weitere Meldungen zu XDefiant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren