Activision: Neues Studio gegründet – Entwickler von The Last of Us & The Witcher an Bord

Der Publisher Activision hat eine neue Studiogründung vermeldet. Demnach wird Elsewhere Entertainment in Zukunft eine AAA-Marke erschaffen. Einige erfahrene Mitarbeiter sind bereits an Bord.

In den letzten Monaten hört man aus der Branche meist von Entlassungen und Studioschließungen. Viele Publisher sind derzeit am Kostensparen, nachdem die Branche als Ganzes im vergangenen Jahr nicht weiter gewachsen ist. Nun hat Activision vermeldet, dass man tatsächlich ein neues Studio gründet.

Demnach entsteht in Warschau, Polen das neue Studio Elsewhere Entertainment. In diesem werden einige erfahrene Entwickler tätig sein, die an großen Marken wie „Uncharted“, „The Last of Us“, „The Witcher“, „Cyberpunk 2077“, „Tom Clancy’s The Division“, „Far Cry“ und auch „Destiny“ gearbeitet hatten.

Activision hat große Ambitionen

Jedoch befindet man sich weiterhin auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die ein „hochmodernes Spielerlebnis der nächsten Generation“ erschaffen. Laut ersten Informationen möchte Activision bei Elsewhere Entertainment „ein Franchise mit einem dauerhaften Vermächtnis schaffen, das weit über die Spiele hinaus wirkt“.

Des Weiteren hatten die Verantwortlichen von einem „narrativen und genredefinierenden AAA-Franchise“ gesprochen. Allerdings braucht man noch keine konkreten Details zu der Marke erwarten, da sich diese bestenfalls in einer frühen Konzeptphase befinden dürfte.

Im Übrigen ist Elsewhere Entertainment nicht das einzige polnische Activision-Studio. In Krakau hatte man vor einiger Zeit bereits Infinity Ward Poland eröffnet. Das Studio unterstützt die „Call of Duty“-Entwickler und stellt sicher, dass der Shooter im gewohnten Rhythmus veröffentlicht werden kann.

Activision ist seit Anfang des Jahres ein Teil Microsofts. Und im Rahmen der Übernahme hatten die Redmonder ausgiebige Konsolidierungen vorgenommen und eine Vielzahl an Mitarbeitern entlassen. Nachdem man zuletzt unter anderem die beiden Bethesda-Studios Tango Gameworks sowie Arkane Austin geschlossen hatte, geriet der Publisher in die Kritik.

Jedoch hatte Xbox-Oberhaupt Phil Spencer in der Vergangenheit bereits erklärt, dass das fehlende wirtschaftliche Wachstum der Branche eine entsprechende Entlassungswelle nach sich ziehen würde. Wenn die Gewinnmargen der Produktionen nicht mehr die Erwartungen erfüllen, werden als Folge Kosten eingespart und Stellen gekürzt.

Umso interessanter ist es zu sehen, wie Activision in Zukunft mit Elsewhere Entertainment verfahren wird. Wir wünschen allen Mitarbeitern viel Erfolg bei der Entwicklung ihres Debütprojektes.

Quelle: Activision Blog (via PSU)

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Elsewhere Entertainment.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren