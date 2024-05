Dave the Diver: Termin des Godzilla-DLC steht fest

Im letzten Monat erschien das Tauch-Abenteuer „Dave the Diver“ für die PlayStation 5 und die PlayStation 4. Und bereits im Rahmen der Ankündigung für die Sony-Konsolen hatte das zuständige Entwicklerstudio Mintrocket bekanntgegeben, dass ein zweiter DLC erscheinen wird.

Demnach wird sich Dave in den unfassbaren Tiefen des Blue Hole mit einem der ikonischsten Seeungeheuer der Filmgeschichte anlegen dürfen. Zum 70. Geburtstag wird niemand Geringeres als der König der Monster, Godzilla, in „Dave the Diver“ auftauchen.

Und wie die Verantwortlichen in den Abendstunden mitteilten, wird der „Godzilla“-DLC bereits am 23. Mai 2024 veröffentlicht.

Godzilla versteckt sich im Blue Hole

Godzilla ist verletzt und möchte sich im Blue Hole von den Wunden erholen. Allerdings ist die G-Force hinter ihm her. Als Dave auf einem Tauchgang in die Nähe des Kaiju gelangt, befindet er sich in größter Gefahr. Allerdings hat der Taucher ganz andere Absichten.

Eine Verfolgungsjagd mit Ebirah wird für Spannung sorgen. Dieser Kaiju erschien in „Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer“ aus dem Jahre 1966. Dabei werden Dave und Miki den Angriffen ausweichen müssen. Doch auf welcher Seite wird Godzilla stehen?

Die Entwickler weisen im Weiteren noch einmal darauf hin, dass das „Godzilla Content Pack“ ein zeitlich begrenzt verfügbarer DLC für „Dave the Diver“ ist. Vom 23. März 2024 bis zum 23. November 2024 kann man sich den Inhalt kostenlos herunterladen.

Bei „Dave the Diver“ handelt es sich um ein charmantes Abenteuer, in dem ihr in die Rolle des namensgebenden Tauchers schlüpft. Gemeinsam mit seinem Freund Cobra sowie dem eigenwilligen Chefkoch Bancho eröffnet Dave an dem sagenumwobenen Blue Hole ein eigenes Sushi-Restaurant. Daraufhin begibt er sich in die Tiefen dieses einzigartigen Ökosystems und fischt die Zutaten, die Bancho auf den Teller bringen soll.

Des Weiteren leitet Dave auch das operative Geschäft des Sushi-Restaurants. Er stellt neues Personal ein, legt das Menü fest und erweitert nach und nach die Möglichkeiten, die aus Bancho Sushi eines der besten Restaurants der Welt machen könnten.

Quelle: PlayStation Blog

Weitere Meldungen zu Dave the Diver.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren