Dune Prophecy: Erster Teaser zur heiß erwarteten Prequel-Serie veröffentlicht

Nach den großen Erfolgen von „Dune Part 2“ in den Kinos warten Fans auf der ganzen Welt auf Nachschub. Zwar gibt es einige Hinweise auf einen dritten Film rund um den legendären Wüstenplaneten, doch eine offizielle Ankündigung steht bis zum heutigen Tag aus. Überraschenderweise gibt es nun dennoch neues Material zu sehen: Der erste Teaser-Trailer zur Prequel-Serie „Dune: Prophecy“ steht bereit.

Worum geht es in Dune: Prophecy?

Bei der bereits vor fünf Jahren unter dem Namen „Dune: The Sisterhood“ angekündigten Serie steht nicht etwa der Kampf um den Wüstenplaneten im Fokus, sondern die aus den aktuellen Filmen bekannte Schwesternschaft der Bene Gesserit. Rund um diese oftmals auch als Hexen titulierten Frauen mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten ranken sich die wildesten Mythen und Gerüchte.

Die Serie „Dune: Prophecy“ spielt etwa 10.000 Jahre vor den Abenteuern mit Paul Atreides. Die Gründung sowie der Alltag der Bene Gesserit stehen im Fokus des Geschehens. Hierbei spielen die beiden Schwestern Valya und Tula Harkonnen eine wichtige Rolle.

Wie der just veröffentlichte Trailer deutlich zeigt, setzt die Serie sowohl auf eine sehr düstere Atmosphäre als auch eine bildgewaltige Inszenierung. An ausreichend viel Hollywood-Flair wird es ebenfalls nicht mangeln: Bekannte Schauspieler wie Olivia Williams („Rushmore“), Mark Strong („Kingsman: The Secret Service“) und Emily Watson („Chernobyl“) sind mit an Bord.

Den Trailer sollte sich kein Fan entgehen lassen. Er zeigt nicht nur wichtige Charaktere, sondern gibt gleichzeitig einen kleinen Vorgeschmack auf die eigentliche Story:

Wann ist Dune: Prophecy zu sehen?

Bisher haben Legendary Television und HBO keinen konkreten Starttermin für „Dune: Prophecy“ verkündet. Zumindest steht mittlerweile jedoch ein grobes Zeitfenster fest: Demnach soll die Prequel-Serie ab dem Herbst dieses Jahres beim Sender Max (ehemals HBO Max) zu sehen sein. Deutsche Fans dürften aller Voraussicht nach bei Sky beziehungsweise WOW auf ihre Kosten kommen. Allerdings sind auch diesbezüglich bisher keine weiteren Details bekannt.

Die Dreharbeiten für „Dune: Prophecy“ hatten übrigens bereits im November 2022 begonnen und fanden sowohl in der ungarischen Hauptstadt Budapest sowie in Jordanien statt. Die letzte Klappe fiel aufgrund einiger Unterbrechungen erst im Dezember 2023.

