Ghost of Tsushima: Sonys Samurai-Abenteuer für PC erschienen – Launch-Trailer

Ghost of Tsushima:

Die PC-Spieler kommen ab sofort in den Genuss eines hochwertigen Open-World-Abenteuers aus dem Hause Sony. Gemeint ist natürlich "Ghost of Tsushima", wozu heute ein Launch-Trailer hochgeladen wurde.

Am heutigen Donnerstag hat „Ghost of Tsushima“ den PC erreicht. Sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store ist das cinematische Action-Adventure von Sucker Punch verfügbar. Der Preis beträgt in beiden Stores 59,99 Euro.

Es handelt sich hierbei um den Director’s Cut, der neben dem Hauptspiel die Iki-Erweiterung enthält. Auch der „Legends“-Modus, in dem ihr an der Seite von drei Spielern kämpft, ist enthalten. Crossplay zwischen PC und Konsole ist verfügbar, jedoch vorerst nur als Beta-Version.

Beim Multiplayer müssen die Käufer beachten: Ein PSN-Account wird vorausgesetzt, um spielen zu können.

Die gebotenen PC-Funktionen in Ghost of Tsushima

Die Bildrate lässt sich auf dem PC frei bestimmen. Außerdem könnt ihr von verschiedensten Grafikeinstellungen Gebrauch machen. Technologien wie NVIDIA DLSS und AMD FSR3 sorgen für eine verbesserte Performance, NVIDIA Reflex und DLAA wiederum für ein besseres Bild. Unterstützt werden des Weiteren die Auflösungen Ultrawide (21:9), Super Ultrawide (32:9) und sogar 48:9 für drei Monitore unterstützt.

Habt ihr einen DualSense-Controller, könnt ihr diesen natürlich nutzen. Somit erlebt ihr die Story dank haptischem Feedback und adaptiven Triggern noch immersiver. Ansonsten könnt ihr mit Maus und Tastatur oder einem anderen Gamepad spielen.

Auch auf Valves Steam Deck ist „Ghost of Tsushima“ spielbar. Hier gibt es allerdings mehrere Abstriche, über die wir in diesem Artikel berichtet haben.

Zum heutigen Launch hat Sony PlayStation einen Trailer veröffentlicht, um noch einmal Lust auf das Samurai-Abenteuer zu machen.

Die Handlung von „Ghost of Tsushima“ kurz erklärt: Mit dem Samurai-Krieger Jin Sakai beschreitet ihr den Weg des Geistes, um die Freiheit der Insel Tsushima wiederzuerlangen. Sein Volk möchte er um jeden Preis beschützen, weshalb er den blutigen Kampf gegen die Mongolenarmee aufnimmt.

Wer auf den Nachfolger wartet, könnte bald die Ankündigung erleben. Zumindest der Leaker Silknight meint, dass der erste Trailer in den nächsten Monaten herauskommt. Wahrscheinlich folgt die Enthüllung auf dem PlayStation Showcase, der noch diesen Monat oder im Juni stattfinden könnte.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren