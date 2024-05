Helldivers 2: Für immer online? So könnte es nach dem Ende des aktiven Supports weitergehen

Aktuell gehört "Helldivers 2" auf dem PC und der PlayStation 5 zu den meistgespielten Coop-Shootern überhaupt. In einem Community-Dialog auf Discord sprachen die Entwickler von Arrowhead über ihre langfristigen Pläne mit dem Überraschungshit.

In dieser Woche lieferte uns Sony aktuelle Verkaufszahlen zu „Helldivers 2“ und wies darauf hin, dass sich der Coop-Shooter bis Anfang Mai mehr als zwölf Millionen Mal verkaufte.

Damit entwickelte sich „Helldivers 2“ für Sony zum schnellstverkauften Titel überhaupt. Kurz nach der Enthüllung der Verkaufszahlen stellte sich Johan Pilestedt, der CEO des verantwortlichen Entwicklerteams Arrowhead, auf Discord den Fragen der Community. Dabei ging es unter anderem um die geplante Langzeitunterstützung des Coop-Shooters.

Angesichts des kommerziellen Erfolges ist auf absehbare Zeit natürlich nicht mit einem Ende des Post-Launch-Supports zu rechnen. Geht es nach Pilestedt, dann soll uns „Helldivers 2“ im besten Fall „für immer begleiten“. Im Endeffekt dürfte die Entscheidung, wie lange der Coop-Shooter aktiv unterstützt, jedoch bei Sony beziehungsweise PlayStation liegen.

Entwickler machen sich Gedanken um die Zukunft

Selbst wenn sich die Verantwortlichen von PlayStation irgendwann dazu entschließen sollten, die aktive Unterstützung von „Helldivers 2“ zu beenden, muss dies laut Pilestedt noch lange nicht das Ende für den Coop-Shooter bedeuten. Selbiges gilt für den Punkt, an dem Arrowhead einen Schlussstrich unter den Titel ziehen und zum nächsten Projekt weiterziehen muss.

Wie Pilestedt andeutete, hat er sich bereits Gedanken über einige der möglichen Szenarien für die Zukunft von „Helldivers 2“ gemacht. Wenn Arrowhead zum nächsten Projekt übergeht und die Entwickler von „Helldivers 2“ abzieht, könnte eine Automatisierung ausgewählter Features dafür sorgen, dass die Community auch ohne neue Updates und Inhalte bei Laune gehalten wird.

Als Beispiel nannte der CEO von Arrowhead den Posten des Game Masters, der aktiv Einfluss auf das Spielgeschehen nimmt und in der Welt von „Helldivers 2“ für Abwechslung und zusätzliche Spannung sorgt. Dieses Feature und andere Funktionen könnten die Entwickler irgendwann mittels KI automatisieren, wodurch „Helldivers 2“ auch ohne eine aktive Unterstützung mit Updates und neuen Inhalten online bleiben könnte.

Am Balancing wird noch einmal nachgebessert

In einem anderen Community-Dialog räumte Pilestedt kürzlich ein, dass es Arrowhead bei den Anpassungen am Waffen-Balancing mitunter übertrieben und vereinzelte Waffen zu stark entschärft hat. In den nächsten Wochen möchten sich die Entwickler diesem Bereich noch einmal annehmen und entsprechend nachbessern.

„Hey, ja, ich glaube, wir sind in einigen Bereichen zu weit gegangen. Ich werde mit dem Team über den Ansatz zum Ausgleich sprechen. Es macht den Anschein, als würde jedes Mal, wenn jemand etwas Spaßiges findet, der Spaß daran entfernt“, so Pilestedt. Wann mit den nächsten Balancing-Updates zu rechnen ist, ließ der CEO von Arrowhead offen.

„Helldivers 2“ erschien im Februar für den PC und die PS5.

