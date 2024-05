LEGO Horizon Adventures: Wie Forbidden West, aber anders – Hinweis auf PS5-Spiel

Sony Interactive Entertainment lässt offenbar an einem neuen “Horizon” arbeiten. Bevor Fans der Reihe von Guerrilla Games in Jubel ausbrechen: Das neue Spiel ist weder bestätigt noch handelt es sich um etwas, das mit den bisherigen Teilen vergleichbar ist.

Nachdem im Laufe der Woche das Gerücht durch das Internet ging, dass PlayStation und LEGO gemeinsame Sache machen und eine Ankündigung bevorsteht, kam zunächst die Vermutung auf, dass es sich um ein weiteres Set handelt. Mit dem Langhals können Fans schon seit 2022 eine Reihe von Klemmbausteinen zusammenstecken.

Die Kooperation der beiden Unternehmen bringt allerdings ein Videospiel hervor, wie der in der Regel gut informierte Insider Tom Henderson erfahren haben möchte.

LEGO-Horizon mit “realistischen Grafiken”

Das neue Spiel hört auf den Namen “LEGO Horizon Adventures”, berichtet der Insider. Und im Gespräch mit Quellen habe Henderson erfahren, dass es im Wesentlichen „Horizon Forbidden West – aber LEGO“ ist. Ebenfalls spricht er von “realistischen Grafiken”. Hier bleibt abzuwarten, was unter Berücksichtigung eines LEGO-Spiels damit gemeint ist.

Weitere Informationen zum neuen „Horizon“ konnte Henderson nicht auftreiben. Allerdings habe er “von einem Werbetrailer für das Spiel” erfahren. Dieser soll schon seit dem vergangenen Monat fertig sein. Das deutet auf eine bevorstehende Ankündigung hin, auch wenn sie sich “zugegebenermaßen verzögern könnte”.

LEGO and PlayStation Are Working on a New Game Called 'LEGO Horizon Adventures'https://t.co/3vIQ1QIXP1 — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) May 16, 2024

Erwähnt wurde das LEGO-Projekt rund um “Horizon” erstmals von einem Twitter/X-User namens Kuraksis, der seine Informationen oft über Markenanmeldungen bezieht. Das deutet darauf hin, dass kürzlich eine solche Marke registriert wurde, was ebenfalls für eine bevorstehende Enthüllung sprechen würde.

Horizon auf dem PlayStation-Showcase?

Welchen Zeitpunkt Sony für die mutmaßliche Ankündigung von “LEGO Horizon Adventures” im Sinn hat, ist offen. Hier kommt allerdings ein anderes Gerücht ins Spiel. So soll in diesem Monat eine State of Play oder ein PlayStation-Showcase stattfinden.

Zum Thema – PlayStation-Showcase: Stream mit PS5-Enthüllungen könnte unmittelbar bevorstehen

Viele Spieler dürften hingegen auf einen vollwertigen Teil warten. Hier kam zuletzt das Gerücht auf, dass ein Remaster von “Horizon Zero Dawn” in der Pipeline sein könnte. Denn die PS4-Version wird im Mai überraschend aus dem PS-Plus-Angebot genommen. Offiziell sind ein „Horizon Online Projekt“ und ein noch unbekanntes „Horizon“-Spiel in Arbeit.

