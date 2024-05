INDIE Live Expo 2024: Über 100 Indie-Spiele werden bald vorgestellt

Wenn ihr euch für Indie-Spiele begeistern könnt, solltet ihr euch den 25. Mai vormerken. An diesem Datum findet um 10 Uhr morgens nach mitteleuropäischer Zeit die INDIE Live Expo 2024 statt.

Über 100 unabhängige Produktionen kriegt ihr auf diesem Showcase zu sehen. Bestandteil des Programms ist „Indie Waves“ mit mehreren Updates im Schnelldurchlauf. Zudem erwarten euch ein paar exklusive Enthüllungen.

Folgende Titel sind bestätigt

Blade Chimera – Das Pixel Art Metroidvania von Team LadyBug.

Boyhood’s End – rätselhafte Story-Abenteuer von WSS playground.

C.A.R.D.S. RPG The Misty Battlefield – Der neue Roguelike Deckbuilder von ACQUIRE.

Hotel Barcelona – das Horror-Actionspiel mit Zeitlupe, das von Goichi „Suda 51“ Suda (Grasshopper Manufacture, No More Heroes) und Hidetaka „Swery 65“ Suehiro (Deadly Premonition) mitentwickelt wurde.

Kemono Teatime – der gemütliche Teeladen-Simulator von Studio Lalala.

Omega Crafter – das automatisierungsorientierte Open-World-Crafting-Survival-Abenteuer von Preferred Networks.

PIGGY ONE SUPER SPARK – der hyperkinetische Action-Platformer von Hanabushi und hako life.

Witch & Lilies – der romantische JRPG-Dungeon-Crawler von Stromatosoft.

Ein weiteres Segment des Showcases heißt „Indie-Studios around the World„. Diesmal geht es hier nach Malaysia.

„Die Indie-Szene hat viele lokale Ausprägungen, und wir freuen uns darauf, Spiele aus der ganzen Welt zu präsentieren und der Welt einen tiefen Einblick in die malaysische Indie-Szene zu geben“, teilt der Chef von Ryu’s Office mit.

Welche Events im Sommer stattfinden, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Den Livestream könnt ihr sowohl über YouTube als auch über Twitch verfolgen. Zu den verfügbaren Sprachen gehören Englisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch.

Zum Schluss dürft ihr euch einen kurzen Teaser-Trailer anschauen:

