Neon Genesis Evangelion: Schöpfer spricht über mögliche Fortsetzung des Kult-Anime

Die Serie „Neon Genesis Evangelion“, im japanischen Original „Shin Seiki Evangerion“ genannt, gilt als eine der bedeutendsten Anime-Produktionen. Die Show rund um die Kinder Shinji, Rei und Asuka wurde lief das erste Mal im Jahr 1995 über die Bildschirme. Doch auch heute inspiriert „Neon Genesis Evangelion“ noch weitere Medien, wie etwa das 2023 erschienene „Final Fantasy 16“.

Der Schöpfer Hideaki Anno hat in den letzten Jahren an der Neuverfilmung „Rebuild of Evangelion“ gearbeitet. Doch wie steht es eigentlich um eine Fortsetzung der Science-Fiction-Serie?

Fortsetzung könnte von jemand anderem gemacht werden

Anno sprach kürzlich mit der japanischen Webseite Asahi Shimbun über seine Karriere und seine neue Ausstellung, die in Nagoya, Japan abgehalten wird. Dabei wurde auch gefragt, wie Anno über eine Fortsetzung von „Neon Genesis Evangelion“ denkt.

„Die Aussicht auf eine Evangelion-Fortsetzung, die von jemand anderem als mir gemacht wird, könnte existieren“, so Anno. „Ich habe mich noch nicht entschieden – oder besser gesagt, es ist besser für die Arbeit, wenn es ein hohes Maß an Freiheit gibt. Ob es kommerziell rentabel oder interessant ist, würde vom Inhalt abhängen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, dass ich nie wieder einen Film machen werde oder so etwas.“

Er sei müde von so vielen Filmen, gab Anno an

Anno arbeitet derzeit an einem besonderen Jubiläumsprojekt zu „Space Battleship Yamato“. Dieses bezeichnete der Regisseur als Pause vom Film. Er fügte hinzu, dass er „geistig und körperlich kaputt“ sei, weil er drei Jahre hintereinander verschiedene Filme veröffentlicht habe: „Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time“ in 2021, „Shin Ultraman“ in 2022 sowie „Shin Kamen Rider“ in 2023. Der Regisseur ist in der Branche dafür bekannt, hohe Ansprüche an seine Werke zu stellen und sich in alle Aspekte seiner Schöpfungen einzubringen.

„Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time“ ist der letzte Teil der vierteiligen Neuverfilmung von „Neon Genesis Evangelion“, die unter dem Titel „Rebuild of Evangelion“ bekannt ist:

Evangelion: 1.11 – You Are (Not) Alone.

Evangelion: 2.22 – You Can (Not) Advance.

Evangelion: 3.33 – You Can (Not) Redo.

Evangelion: 3.0+1.01 – Thrice Upon a Time

Der erste Film der neuen Reihe kam 2007 in die japanischen Kinos, währen der zweite Streifen 2009 folgte. Der dritte Teil wurde 2012 veröffentlicht. Der vierte Film wurde mehrfach verschoben und kam schließlich 2021 in die japanischen Kinos.

„Neon Genesis Evangelion“ kann hierzulande über Netflix gestreamt werden. Die „Rebuild of Evangelion“-Reihe gibt es bei Amazons Prime Video zu sehen. Sowohl die Serie, als auch die Neuauflage im Filmformat gibt es bei LEONINE als Diskversion.

