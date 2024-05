Phoenix Labs: Über 100 Mitarbeiter entlassen – Studio stellt weitere Projekte ein

Das kanadische Entwicklerstudio Phoenix Labs hat in den Abendstunden eine traurige Nachricht via LinkedIn geteilt. Man musste davon berichten, dass man zahlreiche Mitarbeiter entlassen hat.

Demnach haben über 100 Mitarbeiter ihren Job verloren. Des Weiteren hat das Studio hinter „Dauntless“ und „Fae Farm“ alle Projekte eingestellt, die nicht mit diesen beiden Titeln in Verbindung stehen. Laut den Kollegen von Polygon war eines der eingestellten Spiele bereits nahe der Ankündigung.

Letzter Ausweg für ein Fortbestehen von Phoenix Labs

In dem offiziellen Statement haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass „heute ein unglaublich schwieriger Tag“ ist. Man habe lange evaluiert, wie man in der wirtschaftlichen Umgebung bestehen könnte. Dabei gelang man zu der Entscheidung, dass man eine weitreichende Umstrukturierung vornehmen muss, um einen Weg für eine starke Zukunft zu bereiten.

Man fokussiert sich weiterhin auf die Live-Service-Titel „Dauntless“ und „Fae Farm“, um deren Communities weiterhin neue Inhalte zu bieten. Da man deshalb alle anderen Projekte einstellen musste, wurden auch die entsprechenden Mitarbeiter entlassen.

„Diese Umstrukturierung fiel uns nicht leicht und war wirklich der letzte Ausweg, um sicherzustellen, dass Phoenix Labs überleben und auf lange Sicht gedeihen kann. Es ist unmöglich in Worte zu fassen, wie sehr wir jeden talentierten Mitarbeiter wertschätzen, der seine harte Arbeit und Passion zu jedem Projekt unseres Studios beigetragen hat“ Phoenix Labs in der offiziellen Mitteilung

Des Weiteren haben die Verantwortlichen klargestellt, dass man alles tun wird, um die entlassenen Mitarbeiter in der Übergangsphase zu unterstützen. Man spricht auch jedes Studio an, das nach großartigen Talenten sucht, damit sie sich die einzigartigen Menschen anschauen, die Teil von Phoenix Labs waren.

Somit ist Phoenix Labs das nächste Studio in einer langen Reihe an Entwicklerteams, das von Massenentlassungen betroffen ist. In den vergangenen Monaten berichteten wir immer wieder von Entlassungen und Studioschließungen. Und nach und nach reihten sich alle großen Publisher bei den Kosteneinsparungen ein.

Zuletzt hatten Microsoft und Square Enix für Aufsehen gesorgt. So hatten die Redmonder unter anderem Tango Gameworks und Arkane Austin geschlossen. Die Japaner hatten wiederum die Belegschaft in den USA und Europa verkleinert.

Wir wünschen allen betroffenen Mitarbeitern von Phoenix Labs für ihre weitere Zukunft alles Gute. Darüber hinaus hoffen wir, dass die Umstrukturierung des Studios von Erfolg gekrönt sein wird.

Weitere Meldungen zu Phoenix Labs.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren