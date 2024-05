Summer Game Fest: Mehr als 55 Partner – Xbox und PlayStation dabei?

Das Summer Game Fest steht bevor. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Partner mit von der Partie, was eine Flut an Ankündigungen und Trailern erwarten lässt. Eine Liste verrät, welche Publisher und Entwickler involviert sind.

Eine E3 ist für dieses Jahr nicht geplant. Allerdings hat längst ein anderes Event diesen Zeitraum übernommen: Das Summer Game Fest findet seit 2020 jährlich statt und holt immer mehr Publisher und Entwickler an Bord.

Namhafte Partner konnte die Show von und mit Geoff Keighly für dieses Jahr gewinnen. Das heißt, nach der ziemlichen Flaute der vergangenen Monate rollt eine wahre Flut an Präsentationen und Ankündigungen auf Spieler zu. Denn das Summer Game Fest bzw. dessen Live-Showcase ist nicht die einzige Präsentation in diesem Zeitraum.

PlayStation, Xbox und weitere Partner mit von der Partie

Am 7. Juni 2024 wird das Summer Game Fest als Live-Showcase stattfinden. Hier können interessierte Spieler vor Ort in Los Angeles oder via Livestream am heimischen Bildschirm teilnehmen.

In einer aktuellen Pressemitteilung gab das Team hinter dem Sommer-Event bekannt, dass mehr als 55 Partner dabei sind und „neue Ankündigungen, Trailer und erste Einblicke“ präsentieren werden.

Nachfolgend die Liste der teilnehmenden Partner:

2K

Amazon Games

Annapurna Interactive

Arc Games

Atari

Bandai Namco Entertainment

Blumhouse Games

Bokeh Game Studio

Capcom

Day of the Devs

Deep Silver

Devolver Digital

Discord

Dolby

Electronic Arts

Embark Studios

Epic Games

Focus Entertainment

Funcom

HoYoverse

iam8bit

Indie Angels

Innersloth

Ironmace

Jyamma Games

Level Infinite

Magic the Gathering

Meta

NCSoft

NetEase Games

Netflix Games

Nexon

Niantic

PLAION

PlayStation

Pocketpair

Private Division

Razer

Recreate Games

Riot Games

S-GAME

Samsung Gaming Hub

Seasun Games

SEGA

SNK

Steam

Sunblink

Supercell

Thunderful Games

TiMi Studio Group

Torn Banner Studios

Ubisoft

Uncapped Games

WB Games

Xbox

Der Live-Showcase des Summer Game Fest startet am 7. Juni 2024 um 23 Uhr. Die Veranstaltung findet im YouTube Theatre im Hollywood Park statt und kann auf den wichtigsten Streaming-Plattformen angesehen werden.

Zusätzlich zur Live-Show kehren die Play-Days zurück. Es handelt sich um eine dreitägige Veranstaltung, zu der ausschließlich Medienvertreter und Influencer eingeladen sind. Sie haben die Möglichkeit, viele der in der Live-Show präsentierten Titel hautnah zu erleben.

Weitere Events im Rahmen des Summer Game Fest

Nachdem die mehr als 55 Partner bereits für eine konzentrierte Überdosis an Trailern, Ankündigungen und Enthüllungen sorgen dürften, folgen weitere Events.

Am 8. Juni findet die Future Game Show statt, am 9. Juni ist der Xbox-Showcase an der Reihe. Direkt danach wird voraussichtlich das nächste “Call of Duty” vorgestellt. Und am selben Tag können sich Spieler die PC Gaming Show anschauen. Am 10. Juni geht es mit Ubisoft Forward weiter.

Eine Übersicht über die Events samt Termingestaltung findet ihr in der hier verlinkten Meldung.

Werdet ihr euch einzelne oder alle Shows anschauen? Oder verzichtet ihr auf derartige Veranstaltungen?

Weitere Meldungen zu Summer Game Fest.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren