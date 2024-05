Xbox Mai-Update: Cloud-Gaming und PC-Support werden weiter vorangetrieben

Microsoft nimmt weitere Verbesserungen am Cloud-Gaming vor und hält auch eine Neuerung für die Xbox-App auf dem PC parat.

Xbox befindet sich im Wandel. Während die Konsolenverkäufe massiv zurückgehen und der ohnehin schon große Abstand zur PS5 zunimmt, weitet Microsoft die Aktivitäten längst auf andere Plattformen aus. Die ersten ex-exklusiven Spiele landeten auf der PS5. Doch auch andere Vertriebsmöglichkeiten stehen auf dem Programm.

Laut einer aktuellen Ankündigung der Redmonder zündet Microsoft die nächste Stufe beim Ausbau des Cloud-Gamings und schenkt auch dem Gaming auf dem PC weitere Aufmerksamkeit. So wird in der Xbox-App auf dem PC zum Release von “Senua’s Saga: Hellblade 2” ein neuer Kanal gestartet.

Xbox-Cloud erhält Browser-Unterstützung für Tastatur und Maus

Mit dem Mai-Update nimmt Microsoft eine Erweiterung des Cloud-Gamings vor und lässt Spieler, die mit den Webbrowsern Edge und Chrome auf die Cloud-Spiele zugreifen, mit Maus und Tastatur spielen. Die Funktion steht zunächst für 26 Spiele zur Verfügung.

Im Laufe des Monats können Spiele, die diese Option unterstützen, auch über die Xbox-App auf dem PC ausgewählt werden, schreibt Microsoft auf dem Xbox-News-Wire. Sie sind mit einem Badge markiert.

Wenn nötig, ist es möglich, jederzeit zwischen der Tastatur-Maus-Kombination und einem Controller zu wechseln. Dafür reicht es aus, eine beliebige Taste auf der Tastatur oder die Xbox-Taste auf dem Controller zu drücken.

Die folgenden 26 Spiele unterstützen den Maus/Tastatur-Support:

ARK Survival Evolved

Atomic Heart

Cities: Skylines – Mayor’s Edition

Cities: Skylines – Remastered

Deep Rock Galactic

Doom 64

Fortnite (browser only)

Gears Tactics

Grounded

Halo Infinite

High on Life

House Flipper

Inkulinati (Game Preview)

Mount & Blade II: Bannerlord

Norco

Pentiment

Quake

Quake 2

Sea of Thieves

Slime Rancher 2

Sniper Elite 5

State of Decay 2

Terraria

The Sims 4

Valheim (Game Preview)

Zombie Army 4: Dead War

Neuerungen für PC-Gaming und Xbox-App auf dem PC

Der Launch von “Senua’s Saga: Hellblade 2” steht unmittelbar bevor, auch wenn das überschaubare Marketing nicht den Eindruck macht. Der Titel startet am 21. Mai 2024 parallel auf PC und Xbox-Konsolen, was Microsoft zu weiteren Überarbeitungen veranlasst.

So treffen Nutzer der Xbox-App auf dem PC auf einen neuen Kanal, der das kommende Abenteuer in den Mittelpunkt rückt. Ebenso sollen die vorangegangenen Erlebnisse in „Hellblade“ sichtbarer werden. Begleitet wird der neue Kanal von allerlei Videos.

Zudem kommt es zu Verbesserungen am Kompaktmodus der PC-App. Teilnehmer an der Testphase können die neuen Funktionen des Kompaktmodus, einschließlich der Option „Jump back in“ und „Friends“, bereits ausgiebig unter die Lupe nehmen.

Auch weitere PS5-Veröffentlichungen könnten folgen: So kam schon gestern das Gerücht auf, dass die nächsten Spiele, die bisher exklusiv auf Xbox-Konsolen und PC zur Verfügung standen, im Laufe des Jahres das PlayStation-Network erobern. Angeblich gibt es keine “roten Linien” mehr.

