Dragon Ball Sparking! Zero: Kefla, Gotenks, 5vs5-Kämpfe – Neuer Leak enthüllt weitere Infos zum Anime-Prügelspiel

Das Kämpferfeld in "Dragon Ball: Sparking! Zero" scheint sich immer mehr zu füllen. Ein neuer Leak enthüllt nun weitere Charaktere für das kommende Anime-Prügelspiel, unter anderem Gotenks und Kefla.

Obwohl das Anime-Prügelspiel „Dragon Ball: Sparking! Zero“ noch immer keinen Releasetermin hat, kommen nun immer weitere Details ans Licht. Nachdem wir zuletzt im Master and Apprentice Trailer frische Charaktere enthüllt bekamen, förderte ein Leak nun erneut Spielfiguren zutage. Mehr noch: In der neuen Ausgabe des V-Jump-Magazins sind sogar noch weitere spannende Informationen enthalten, die wir nachfolgend mit euch durchgehen.

Zunächst zu den neuen Charakteren: Die entsprechende Seite im Magazin, die unter anderem von @DbsHype auf X/Twitter geteilt wurde, bestätigt Fusionskrieger! Genauer sind auf den abgebildeten Screenshots Kefla und Gotenks zu sehen. Die beiden Saiyajin-Kämpferinnen Caulifla und Kale, die zu Kefla fusionieren, sind bereits seit geraumer Zeit bekannt. Neu dabei sind wiederum Son-Goten und Trunks, die wir ebenfalls auf den Bildern sehen können.

Chaotische Sparking! Zero-Team-Kämpfe

Ein weiteres interessantes Detail bezieht sich dafür auf einen Spielmodus. Der neueste V-Jump-Leak enthüllt nämlich einen 5vs5-Teamkampf-Modus. Darin treten natürlich zwei Truppen bestehend aus jeweils fünf bekannten Charakteren gegeneinander an. Sind zwei „Dragon Ball: Sparking! Zero“-Figuren miteinander „kompatibel“, etwa Caulifla und Kale oder auch Son-Goten und Trunks, können diese miteinander zu Kefla beziehungsweise Gotenks fusionieren.

Weitere Details bestätigt der Leak nicht. Da Bandai Namco Entertainment nach den letzten Leaks immer relativ kurze Zeit später einen neuen Trailer zum Anime-Prügelspiel veröffentlicht hat, könnte uns bald ein neues Video erwarten. Das ist jedoch noch nicht offiziell und wie gewohnt hat sich Bandai Namco bisher nicht zu den Details in der V-Jump-Ausgabe geäußert. Genauere Einblicke erhalten wir demnach wohl erst mit der offiziellen Bestätigung.

Alle bisher bestätigten „Dragon Ball: Sparking! Zero“-Charaktere in der Übersicht:

Doch der V-Jump-Leak rund um Kefla und Gotenks ist nicht die einzige Information zu „Dragon Ball: Sparking! Zero“, die kürzlich ans Licht kam. Vor wenigen Tagen ist ein Rating zum Spiel beim IMDA (Infocomm Media Development Authority) in Singapur aufgetaucht, passend zu einem ESRB-Rating in den USA/Kanada. Spannendes Detail: Der IMDA-Eintrag verweist auf das Jahr „2024“, was einen Release in diesem Jahr wahrscheinlich machen könnte (via Exputer). Da sich Bandai Namco Entertainment jedoch noch nicht hierzu geäußert hat, solltet ihr diese Info zum aktuellen Zeitpunkt lieber noch nicht für bare Münze nehmen.

Solltet ihr mit „Sparking! Zero“ erstmals ins „Dragon Ball“-Universum eintauchen, noch kurz ein paar Worte zum eingangs erwähnten Stichpunkt „Fusion“. Im Laufe der Hauptgeschichte kommen zwei Fusionstechniken besonders prominent vor: Die Metamorph-Fusion und die Potara-Fusion. Bei beiden verschmelzen zwei Personen vorübergehend zu einem komplett neuen Wesen, das, sofern die Fusion geglückt ist, deutlich mächtiger ist als seine „Ausgangsmaterialien“.

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Aktuell hat das Anime-Prügelspiel noch keinen Releasetermin.

Was ist eure Meinung zu den neuen Informationen rund um „Dragon Ball: Sparking! Zero“?

