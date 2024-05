Ghost of Tsushima: Erste Zahlen – Wie startete das Samurai-Abenteuer auf dem PC?

Ghost of Tsushima:

Am gestrigen Donnerstag ging die PC-Umsetzung von "Ghost of Tsushima" unter anderem auf Steam an den Start. Doch wie schlägt sich die Portierung des erfolgreichen Samurai-Abenteuers auf dem PC? SteamDB liefert uns erste Zahlen.

Mit dem ursprünglich von Sucker Punch entwickelten „Ghost of Tsushima“ fand in dieser Woche der nächste Hit der PlayStation Studios den Weg auf den PC.

Wie die letzten PC-Veröffentlichungen der PlayStation Studios verdeutlichten, ist ein Erfolg auf dem PC alles Andere als garantiert. Doch wie schlug sich „Ghost of Tsushima“ auf Steam? Den ersten Zahlen, die von SteamDB in Umlauf gebracht wurden, zufolge haben wir es bei „Ghost of Tsushima“ mit dem viertgrößten Launch der PlayStation Studios auf Valves Vertriebs- und Gaming-Plattform zu tun.

In den ersten Stunden nach dem PC-Release brachte es „Ghost of Tsushima“ auf Steam auf einen Spitzenwert von 57.934 aktiven Spielerinnen und Spielern gleichzeitig. Ein Wert, mit dem das Abenteuer von Jin Sakai den User-Peak von „Horizon: Zero Dawn“ (56.557) ganz knapp schlägt.

Helldivers 2 übertrifft alle anderen PC-Umsetzungen

Werfen wir einen Blick auf die anderen PC-Veröffentlichungen der PlayStation Studios, dann offenbart sich zumindest an der Spitze ein klares Bild. Mit einem User-Peak von 458.709 überschattet der bis heute sehr erfolgreiche Coop-Shooter „Helldivers 2“ alle anderen PC-Veröffentlichungen der PlayStation Studios.

Auf den weiteren Plätzen folgen mit einem gehörigen Respektsabstand „God of War“ (73.529) und „Marvel’s Spider-Man Remastered“ (66.436). „Ghost of Tsushima“ schiebt sich mit einem User-Peak von 57.934 aktiven Spielerinnen und Spielern wie eingangs erwähnt auf den vierten Platz.

Den mit Abstand schwächsten PC-Start der PlayStation Studios legte der kooperative Plattformer „Sackboy: A Bid Adventure“ hin. Dieser konnte zu seinen „besten“ Zeiten gerade einmal 610 aktive User gleichzeitig auf sich vereinen.

Naht die offizielle Ankündigung von Ghost of Tsushima 2?

In der Vergangenheit erreichte uns immer wieder das Gerücht, dass die Entwickler von Sucker Punch seit einer ganzen Weile an einem Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ arbeiten. Unbestätigten Berichten zufolge wollten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Sucker Punch den Nachfolger bereits 2023 enthüllen.

Wie der bekannte Leaker „Silknight“ berichtete, soll sich die Planung der Studios jedoch nach hinten geschoben haben. Nun sei die Enthüllung des nächsten großen Titels von Sucker Punch „für die nächsten Monate vorgesehen“. Konkreter wurde der Leaker in diesem Zusammenhang nicht.

Allerdings könnte er sich auf den unbestätigten PS5 Game Showcase beziehen, der Gerüchten zufolge in den nächsten Wochen angekündigt werden könnte.

