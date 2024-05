PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Es ist mal wieder soweit: Wir wollen von euch wissen, mit welchen Spielen ihr eure freien Tage verbringt und geben selbst an, was unsere Laufwerke zum Glühen bringen wird.

Den ganzen Tag beschäftigen uns schon die neuesten Geschäftszahlen des großen Publishers Take-Two Interactive. Bereits im vergangenen April kündigte das Unternehmen eine strategische Neuausrichtung an. Nun wurde bekannt, dass im Zuge dieser Umstrukturierung wohl über zehn Projekte eingestellt wurden.

Aber es gab auch einen kleinen Lichtblick für alle Freunde von „Grand Theft Auto“. Bei der Präsentation der Geschäftszahlen wurde von Take-Two Interactive, dem Mutterkonzern von Rockstar Games, auch der Zeitraum der Veröffentlichung angekündigt. Laut dem Unternehmen soll „GTA 6“ im Herbst 2025 erscheinen. Weitere Details dazu wurden jedoch noch nicht genannt.

Diese Spiele laufen am kommenden Wochenende in der Redaktion

Tobias ließ sich für dieses Wochenende ausgerechnet von Ubisoft inspirieren. Er wird sich durch „Ghost of Tsushima“ schlagen. Das ursprünglich 2020 für die PlayStation 4 erschienene Action-Adventure feierte kürzlich seinen Release für den PC und ist nun über Steam und im Epic Games Store erhältlich. „Als Vorbereitung auf Assassin’s Creed: Shadows„, fügte unser Schreiberling hinzu.

Nachdem sich Sven an den letzten beiden Wochenenden eine Auszeit vom Gaming gönnte, setzt er sich nun wieder an den Controller. An welchem Spiel er dabei arbeitet, darf er leider noch nicht verraten. Aber auch er kann sich scheinbar dem Charme von „Assassin’s Creed“ nicht entziehen. Sven überlegt, ob er noch einmal in das ebenfalls 2020 veröffentlichte „Assassin’s Creed: Valhalla“ hineinschnuppern soll.

Auch Dennis zieht es in den kommenden Tagen zu einem älteren Titel. Nachdem wir in dieser Woche in der Redaktion über „Monster Hunter Rise“ diskutierten, kam bei unserem Schreiber die erneute Lust auf das Questen im Endgame auf. „Rise“ erschien 2021 für die Nintendo Switch, bevor der Titel 2022 für den PC erschien. Ports für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One folgten 2023.

Micha kommt noch immer nicht von Larians „Baldur’s Gate 3“ los. Für ein wenig Abwechslung stehen aber einige Runden „Exoprimal“ mit Freunden an. In dem im letzten Jahr erschienenen Multiplayer-Titel müssen sich die Spieler in verschiedenen Exoanzügen Horden von Dinosauriern stellen. „Absolut dummer Spaß“, meint unser Schreiberling.

Genug von uns, jetzt wollen wir auch von euch lesen. Was spielt ihr an diesem Wochenende? Schreibt es uns in die Kommentare.

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren