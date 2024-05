Skull and Bones: Ubisoft spricht von „enormer Resonanz“ und lässt weitere Inhalte folgen

Ubisoft hält weiter am Live-Service von "Skull and Bones" fest und bereitet sich auf die zweite Staffel vor. Im Rahmen des neusten Geschäftsberichtes verweist das Unternehmen auf ein "starkes Engagement".

Man könnte meinen, dass “Skull and Bones” mit dem PS5-Launch von „Sea of Thieves“ der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Ubisoft selbst zeigt sich allerdings positiv gestimmt und verweist im neusten News-Update zum Piratenspiel auf eine enorme Resonanz seitens der Spieler.

“Angefangen bei der Art und Weise, wie sich unsere Spieler mit unserem Spiel und den Inhalten auseinandersetzen, bis hin zu den Unmengen an Screenshots, Videos und Livestreams, die über soziale Medien, Discord und Reddit geteilt werden“, heißt es dazu.

Ziel sei es nun, die “Bindung weiter zu verbessern und die Spielerbasis mit dem bevorstehenden Start von Season 2 namens Chorus of Havoc zu vergrößern”. Die Inhalte wurden im neuen “Brief des Produzenten” grob umrissen.

Was kommt mit Staffel 2 von Skull and Bones?

Mit der zweiten Season möchte Ubisoft unter anderem Verbesserungen an der End-Game-Schleife vornehmen und allerhand Inhalte in das Piratenspiel bringen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Schiffs-Upgrades, mit denen Spieler ihre Schiffe aufrüsten können, um die Schiffsstatistiken zu verbessern und neue Perks zu erhalten.

Flottenmanagement, mit dem Spieler Schiffe einzelnen Manufakturen zuweisen können, um automatisch Achterstücke einzusammeln.

Verträge, mit dem Spieler eine Manufaktur ihrer Wahl erwerben können.

Neue PvE- und Solo-Spielmodi

Balance bei den Kosten der Manufakturen

Hinzu kommen ein neuer Bosskampf, neues Seemonster, ein neues Schiff, neue Waffen, Rüstungen und Möbel. Sie sollen in den kommenden Tagen und Wochen näher vorgestellt werden.

Weitere Einzelheiten zur Season 2 von “Skull and Bones” hält Ubisoft auf der offiziellen Webseite parat.

Wie oft wurde Skull and Bones verkauft?

In jüngsten letzten Finanzbericht hat Ubisoft nicht erwähnt, wie viele Exemplare von “Skull and Bones” bisher abgesetzt wurden. Allerdings äußerte sich der Publisher zur Nutzung und verwies auf die zweithöchste tägliche Spielzeit für ein Ubisoft-Spiel, mit einer durchschnittlichen Spielzeit von vier Stunden in den Wochen nach der Veröffentlichung. Zurückgeführt werden die Zugriffe auf den Endgame-Inhalt in Season 1.

Im PlayStation-Store ist “Skull and Bones” momentan wieder zum Vollpreis von rund 80 Euro gelistet. Allerdings kam es im Rahmen eines Sales zuletzt zu einer Halbierung des zu zahlenden Betrages. Hier lohnt es sich also, auf den nächsten Sale zu warten. Einen vergleichbaren Preisnachlass gibt es aber auch bei Amazon*.

