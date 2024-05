The Last of Us Staffel 2: Eindrücke vom Set – Clip zeigt Charaktere in tierischer Begleitung

The Last of Us Staffel 2:

Weiter geht es mit den Eindrücken vom Set der zweiten Staffel zu "The Last of Us". Dieses Mal wartet ein Clip, der die beiden Charaktere Elli und Dina in tierischer Begleitung zeigt.

Nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten Staffel starteten im kanadischen Vancouver am 12. Februar die Dreharbeiten an der zweiten Staffel zu „The Last of Us“.

In den letzten Tagen erreichten uns diverse Eindrücke vom Set, die uns unter anderem die beiden Protagonisten Ellie und Joel zeigen. Auf X (ehemals Twitter) tauchten kurz vor dem Start in das Wochenende weitere Szenen aus der zweiten Staffel auf. Dieses Mal wartet ein kurzer Clip, der die beiden Charaktere Elli und Dina in tierischer Begleitung zeigt.

Während Isabela Merced in der zweiten Staffel in der Rolle von Dina zu sehen ist, schlüpft Bella Ramsey erneut in die Rolle der jungen Ellie.

Worum geht es in der zweiten Staffel?

Nachdem die erste Staffel die Geschehnisse von „The Last of Us“ beziehungsweise des „Left Behind“-DLCs aufgriff, geht es in der zweiten Staffel wenig überraschend mit der Handlung von „The Last of Us: Part 2“ weiter. Der gefeierte Nachfolger erzählte eine düstere Geschichte rund um Themen wie Liebe, Rache und Vergebung.

Dabei setzte die Handlung von „The Last of Us: Part 2“ mehrere Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ein. Wie die Verantwortlichen hinter der TV-Serie versprachen, soll die beklemmende Stimmung des Titels auch in der zweiten Staffel der TV-Serie von „The Last of Us“ greifbar sein.

Unter anderem versprachen die Macher hier eine Szene, die für reichlich Gesprächsstoff sorgen und „es in jeden Twitter-Feed schaffen soll“. Wer „The Last of Us: Part 2“ gespielt haben sollte, dürfte bereits ahnen, worauf das Ganze wohl hinausläuft.

Die Premiere erfolgt 2025

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ startet 2025 und beschert uns nicht nur ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten. Auch ganz neue Charaktere und Darsteller sind mit von der Partie. Wie eingangs erwähnt, sind Isabela Merced in der Rolle von Dina und Bella Ramsey als Ellie zu sehen. Zudem kehrt Pedro Pascal als Joel zurück.

Zur weiteren Besetzung der zweiten Staffel gehören außerdem Kaitlyn Dever als Abby, Young Mazino als Jessie, Danny Ramirez als Manny, Tati Gabrielle als Nora, Ariela Barer als Mel und Spencer Lord als Owen.

Yeah I'm so excited for it pic.twitter.com/zX89NyEBub — Turki (@at3b500) May 16, 2024

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren