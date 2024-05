Ubisoft Forward: Präsentationen von Assassin’s Creed Shadows und diesen Titeln bestätigt

Zu den Events, die uns im Gaming-Sommer 2024 ins Haus stehen, gehört unter anderem die neueste Ausgabe des „Ubisoft Forward“-Formats. Wie Ubisoft vor wenigen Wochen bekannt gab, findet diese im Juni statt.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts verlor der Publisher ein paar Worte über seine Zukunftspläne und ging dabei nicht nur auf das Thema KI ein. Darüber hinaus sprach Ubisoft über die kommende „Ubisoft Forward“-Ausgabe und nannte die ersten Titel, auf die wir uns freuen dürfen.

Wie bereits vom bekannten Insider Tom Henderson bestätigt, gehört zum einen das in dieser Woche vorgestellte „Assassin’s Creed Shadows“ alias „Assassin’s Creed Red“ zu den Titeln, die in der Juni-Episode von „Ubisoft Forward“ präsentiert werden. Ob es in der Tat zur ersten Gameplay-Enthüllung kommen wird, ließ Ubisoft allerdings offen.

Star Wars Outlaws und weitere Spiele bestätigt

Neben dem im November erscheinenden Stealth-Abenteuer bestätigte Ubisoft ein weiteres potenzielles Highlight. Die Rede ist vom Open-World-Abenteuer „Star Wars Outlaws“, das sich bei Ubisoft Massive in Entwicklung befindet. „Star Wars Outlaws“ erscheint Ende August für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Des Weiteren geht aus dem Finanzbericht von Ubisoft hervor, dass auch der Multiplayer-Shooter „XDefiant“ mit von der Partie ist. Die „Ubisoft Forward“-Episode im Juni möchten die Entwickler von Ubisoft Francisco nutzen, um uns diverse Maps und Charaktere vorzustellen, die Bestandteil der Post-Launch-Unterstützung von „XDefiant“ sind.

Abschließend kündigte Ubisoft Updates zu „Rainbow Six Mobile“ und „The Division Resurgence“ an.

Live aus Los Angeles

In den letzten Jahren nutzte Ubisoft die Gaming-Events des Sommers immer wieder für überraschende Ankündigungen. Daher können wir wohl davon ausgehen, dass auch im Zuge der nächsten „Ubisoft Forward“-Ausgabe die eine oder andere Überraschung auf uns wartet.

Das Event findet am 10. Juni 2024 statt und wird in Form eines offiziellen Streams live aus der kalifornischen Metropole Los Angeles übertragen.

Nur kurz vor der nächsten „Ubisoft Forward“-Episode läutet das Eröffnungs-Event zum Summer Game Fest 2024 den hoffentlich spannenden Gaming-Sommer 2024 ein. Die von Geoff Keighley produzierte und moderierte Veranstaltung findet am 7. Juni 2024 statt und startet um 23 Uhr unserer Zeit.

Sowohl bei der nächsten „Ubisoft Forward“ als auch dem Eröffnungs-Event zum Summer Game Fest 2024 sind wir natürlich live mit von der Partie und versorgen euch zeitnah mit allen Neuigkeiten und Ankündigungen.

