Undisputed: Termin der Box-Simulation für die PS5 steht – Exklusive WBC-Edition vorgestellt

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Plaion enthüllten die Entwickler von Steel City Interactive den finalen Releasetermin der Box-Simulation "Undisputed". Passend dazu warten ein neuer Trailer und Details zur WBC-Edition.

Da die offizielle Ankündigung eines neuen „Fight Night“-Titels weiterhin auf sich warten lässt, dürften Anhänger des virtuellen Box-Sports nach anderen Alternativen Ausschau halten.

Zu diesen gehört „Undisputed“. Bei „Undisputed“ handelt es sich um eine Box-Simulation, die bei den Entwicklern von Steel City Interactive entsteht. Sowohl auf den Konsolen als auch dem PC möchte das Studio für eine authentische Box-Erfahrung sorgen. Nachdem bislang unklar war, wann „Undisputed“ den Early-Access auf dem PC verlassen und in die Vollversion starten wird, sorgte Plaion diesbezüglich nun für Klarheit.

Wie der Publisher bekannt gab, wird die Box-Simulation am 11. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen. Passend zur Enthüllung des Releasetermins steht ein frischer Trailer mit Eindrücken aus dem Ring zur Ansicht bereit.

Mehr als 70 Box-Profis warten auf euch

Mit „Undisputed“ versprechen die Entwickler nicht weniger als das bislang authentischste Box-Spiel überhaupt. Im Ring könnt ihr euch in der Rolle von mehr als 70 lizenzierten Boxern beweisen. Darunter bekannten Namen wie Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Canelo Alvarez, Katie Taylor und Roy Jones Junior.

Im Karriere-Modus von „Undisputed“ wiederum steht ihr vor der Aufgabe, ein Team aufzubauen, Verträge auszuhandeln, zu trainieren und euch einen Weg an die Weltspitze des Box-Sports zu bahnen. Ein umfangreicher Editor ermöglicht es euch dabei, einen eigenen Athleten zu erschaffen und verschiedene Aspekte wie das Gewicht oder das Aussehen anzupassen.

Im Ring soll die Box-Simulation mit 60 verschiedenen Schläge, Verteidigungen und revolutionären Fußtechniken eine realiststische Erfahrung garantieren. Hinzukommen dynamischer Schadensmodelle und Gesichtsverformungen.

Für die nötige Atmosphäre sorgen die Expertenkommentare von Todd Grisham und Johnny Nelson.

Diese Inhalte bietet die WBC-Edition

Neben der normalen Version des Spiels erscheint „Undisputed“ in Form der Deluxe WBC-Edition. Diese wird sowohl in einer physischen als auch einer digitalen Fassung erhältlich sein. Während die Retail-Version der Deluxe WBC-Edition einen offiziellen WBC-Aufnäher enthält, wartet in der digitalen Fassung ein dreitägiger Vorabzugang.

Beide Versionen enthalten zudem die folgenden DLCs, die ihr natürlich auch einzeln erwerben könnt.

Fighters Pack : Jaime Munguia, Regis Prograis, Jesse ‚Bam‘ Rodriguez, Dmitry Bivol, Caleb Plant und Julio Cesar Chavez, zusammen mit alternativen Ring-Outfits für jeden.

: Jaime Munguia, Regis Prograis, Jesse ‚Bam‘ Rodriguez, Dmitry Bivol, Caleb Plant und Julio Cesar Chavez, zusammen mit alternativen Ring-Outfits für jeden. Apparel Pack : Alternative Ring-Outfits für Claressa Shields, Canelo Alvarez, Oleksandr Usyk, Katie Taylor, Tyson Fury und Amir Khan.

: Alternative Ring-Outfits für Claressa Shields, Canelo Alvarez, Oleksandr Usyk, Katie Taylor, Tyson Fury und Amir Khan. Eras Pack: Drei Kämpfer in ihrer jungen Version – Tyson Fury ’09, Canelo Alvarez ’11 und Muhammad Ali ’64.

Abschließend weisen die Entwickler darauf hin, dass „Undisputed“ nach dem Release mit weiteren DLCs und Inhalten unterstützt wird – darunter auch kostenloser Content.

