XDefiant: Startschuss für die Preload-Phase, so funktioniert es

Nach zahlreichen Verschiebungen und fast ebenso vielen Gerüchten hat der Shooter „XDefiant“ endlich einen konkreten Release-Termin. Wie der zuständige Publisher Ubisoft vor kurzem bekannt gegeben hat, geht das von vielen Fans sehnlichst erwartete Actionspiel am 21. Mai 2024 an den Start. Die nötigen Daten können sie sich schon vorab herunterladen.

Wann beginnt der Preload für XDefiant?

Damit es am Launch-Tag nicht zu unnötigen Verzögerungen oder verstopften Datenleitungen kommt, hat Ubisoft bereits jetzt den Startschuss für die Preload-Phase von „XDefiant“ gegeben. Alle Vorbesteller des Shooters können sich die zum Spielen nötigen Dateien ab sofort herunterladen. Das gilt übrigens für alle Versionen und Plattformen, der Preload läuft demnach unter anderem auch auf der PS5. Auf diese Weise sind die Fans bestens gerüstet und können sich am 21. Mai 2024 umgehend ins Gefecht stürzen.

Wie läuft der Launch von XDefiant?

Der Launch von „XDefiant“ am nächsten Dienstag bedeutet gleichzeitig den Start der Vorsaison (Pre-Season). Diese soll aktuellen Planungen zufolge sechs Wochen dauern. In dieser Zeit können sich die Spieler in aller Ruhe mit dem Gameplay des Shooters vertraut machen, bevor es dann in klassischen Saison-Rhythmus übergeht. Diese Modi und Inhalte sind direkt beim Launch verfügbar:

Fraktionen:

Echelon (Splinter Cell)

Phantoms (Ghost Recon)

Cleaners (The Division)

Libertad (Far Cry)

Dedsec (Watch Dogs, nach Freischaltung oder Kauf)

Maps:

Arena

Attica Heights

Dumbo

Echelon HQ

Emporium

Liberty

Mayday

Meltdown

Midway

Nudleplex

Pueblito

Showtime

Times Square

Zoo

Modi:

Domination

Hot Shot

Occupy

Escort

Zone Control

Was erwartet die Spieler von XDefiant in der Zukunft?

Sobald die Pre-Season abgeschlossen ist, beginnt umgehend der normale Saisonbetrieb von „XDefiant“. Im 3-Monats-Rhythmus erwarten die Fans jeweils zahlreiche neue Inhalte wie etwa zusätzliche Maps, eine Erweiterung des Waffenarsenals, spezielle Events und einiges mehr. Des Weiteren wird es einen Battle-Pass mit insgesamt 90 Stufen und entsprechend vielen Freischaltungen geben.

Nachfolgend könnt ihr euch den Launch-Trailer zum Shooter anschauen:

