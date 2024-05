Elden Ring: Enthüllung eines neuen Feindes weckt Erinnerungen

Zum in wenigen Wochen erscheinenden "Shadow of the Erdtree" des Action-Rollenspiels "Elden Ring" hat From Software einen neuen Gegner enthüllt. Dies hat innerhalb der Community direkt Spekulationen ausgelöst.

Bandai Namco Entertainment und From Software werden uns in wenigen Wochen mit „Shadow of the Erdtree“ neue Abenteuer in „Elden Ring“ bieten. Von den Zwischenlanden werden die Befleckten in die Schattenlande reisen und sich einigen schrecklichen Gegnern entgegenstellen.

Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken

Damit man sich schon einmal auf die Schrecken einstimmen kann, präsentieren uns die Entwickler bereits so manchen Gegner via X (ehemals Twitter). Dabei betonen sie ein weiteres Mal, dass einige angsteinflößende Feiner von unvorstellbarer Macht in den Schattenlanden warten werden.

Und der neueste Gegner sorgt in der „Elden Ring“-Community bereits für zahlreiche Spekulationen. Schließlich verbindet der buckelige Gegner einige Konzepte, die man bereits aus dem Hauptspiel kennt. Einerseits wäre da die Goldene Maske, die in der Regel für die Goldene Ordnung steht. Andererseits kann man auch die Auswüchse erkennen, mit denen die Omen geboren werden.

Fearsome foes of unfathomable power await you in the Realm of Shadow. #EldenRing #ShadowoftheErdtree pic.twitter.com/FanctKb6DC — ELDEN RING (@ELDENRING) May 17, 2024

Dadurch eröffnen sich viele Möglichkeiten, die mit der Lore zusammenhängen. Einige spekulieren, dass es sich um einen der Bossgegner handelt, die in „Shadow of the Erdtree“ auftauchen werden. Andere vermuten gar, dass er in Verbindung mit Godwyn the Golden steht. Und das nur, weil beide eine ähnliche Narbe auf dem Rücken haben. Zudem waren Mohg und Morgott bereits Godwyns Brüder und mit dem Omen-Fluch belegt. Somit könnte es ja sein, dass der in der Nacht der schwarzen Messer getötete Adelige in dieser Form auftaucht.

Dementsprechend kann man nur erahnen, was und wer sich in „Elden Ring“ tatsächlich hinter diesem Gegner verbirgt. Ist dies vielleicht sogar der Ursprung des erwähnten Omen-Fluchs? Schließlich sollen in den Schattenlanden so einige Fäden der Geschichte zusammenlaufen.

Inwieweit diese Handlungsstränge tatsächlich verbunden sind, sehen wir ab dem 21. Juni 2024. Dann erscheint „Shadow of the Erdtree“ auf der PlayStation 5, der PlayStation 4, der Xbox Series X/S, der Xbox One und dem PC für „Elden Ring“.

Bis dahin könnt ihr in unserer Themenübersicht weitere Nachrichten zum Spiel entdecken.

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren