Kaiju No 8: Anime-Hit läutet mit Trailer den Sagamihara Neutralization Operation-Arc ein

Neben herbeigesehnten Titeln „Wind Breaker“ oder auch „Go! Go! Loser Ranger!“ zählt die brachiale Manga-Adaption „Kaiju No 8“ zu den ganz großen Hits der aktuell laufenden Anime-Frühlings-Season. Nachdem die ersten fünf Folgen als kleine Einführung in die Welt der Show dienten, stimmt uns ein neuer Trailer nun auf den „Sagamihara Neutralization Operation-Arc“ ein, den nächsten Handlungsstrang der Geschichte, der mit Episode 6 durchstartet.

Der neue Story-Arc, auch bekannt als „Sagamihara Neutralization Operation at Daybreak Arc“, konfrontiert unseren Helden Kafka und seine Freunde mit neuen Herausforderungen. Ihre erste richtige Mission wartet auf die neuen Rekruten des Corps. Genauer müssen sie es mit einem starken Kaiju aufnehmen, doch wie sich wenig später herausstellen soll, ist dieses Monster nicht die einzige Gefahr. Eine weitere Bedrohung lauert nämlich bereits in den Schatten.

Mann oder Monster?

Sollte „Kaiju No. 8“ bisher an euch vorbeigegangen sein, fassen wir nun noch einmal die Story des Anime-Hits für euch zusammen: Im Mittelpunkt des düsteren Abenteuers steht Kafka, der seinen Traum, ein Mitglied der Anti Kaiju Defense Force, einer militärischen Spezialeinheit, zu werden, längst aufgegeben hat. Stattdessen fristet er sein Leben in einem ziemlich gewöhnlichen Job, den er zwar gut macht, der ihn allerdings nicht wirklich erfüllt.

Als mit Leno ein neuer Kollege zu seiner Einheit hinzukommt, schöpft Kafka neuen Mut. Er möchte noch einmal versuchen, seinen Traum vom Corps zu verwirklichen. Nachdem er und Leno nur knapp einen Kaiju-Angriff überlebt haben, soll jedoch alles ganz anders werden. Ein kleiner Kaiju überrascht unseren Protagonisten und fliegt ihm in den Mund. Wenige Augenblicke später ist Kafka selbst ein Kaiju! Wie soll sein Traum jetzt noch in Erfüllung gehen?

Ihr seid auf der Suche nach weiteren tollen Anime-Serien? Dann werft gerne einen Blick auf unsere 7 Anime-Tipps für die Frühlings-Season 2024 bei Crunchyroll:

„Kaiju No. 8“ basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Autor und Zeichner Naoya Matsumoto. Das blutige Science-Fiction-Abenteuer erscheint seit dem 3. Juli 2020 im Shōnen Jump Plus-Magazin des Shueisha-Verlags. Bisher umfasst der Manga 106 Kapitel, von denen 97 in 12 Sammelbänden veröffentlicht wurden. Hierzulande ist die Reihe bei Crunchyroll verfügbar, die bis jetzt die ersten zehn Manga-Sammelbände in Deutschland veröffentlicht haben.

Die „Kaiju No. 8“-Anime-Serie entsteht indes beim renommierten Studio Production I.G, den Schöpfern des Sci-Fi-Meisterwerks „Ghost in the Shell“ und des bald auch in den deutschen Kinos startenden Anime-Hits „Haikyu!! The Dumpster Battle“. Regie beim Kaiju-Abenteuer führen Tomomi Kamiya („A Good Librarian Like a Good Shepherd“) und Shigeyuki Miya („Afterlost“). Das Drehbuch stammt von Ichirou Ookouchi („Code Geass: Lelouch of the Rebellion“).

„Kaiju No. 8“ kann hierzulande exklusiv bei Crunchyroll im Stream verfolgt werden. Die Premiere einer neuer Episode erfolgt immer samstags zeitgleich mit der japanischen TV-Ausstrahlung um 16 Uhr. Die deutsche Version folgt bereits wenige Stunden später.

Wie gefällt euch „Kaiju No. 8“ bisher und freut ihr euch auf den „Sagamihara Neutralization Operation-Arc“?

Weitere Meldungen zu Kaiju No 8, crunchyroll.

