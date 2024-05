Nach Serien-Hype: Fallout erobert Fortnite – Teaser veröffentlicht

Epic Games‘ Battle Royale-Shooter „Fortnite“ ist für die zahlreichen Kollaborationen berüchtigt. In regelmäßigen Abständen bringen die Entwickler ikonische Charaktere aus dem Gaming, der Filmbranche, der Fernsehgeschichte, der Musik und vieles mehr ins Spiel.

Die Ödland-Abenteurer halten Einzug in Fortnite

Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass man in Kürze ein weiteres legendäres Franchise ins Spiel bringen wird. Nach dem immensen Erfolg der TV-Serie wird „Fallout“ in dem Shooter umgesetzt. Laut dem Artwork, das Epic Games via X (ehemals Twitter) veröffentlichte, wird die T1-60-Powerrüstung ein Teil der Kollaboration sein.

Allerdings wurden kaum konkrete Details verraten. Die neuen Inhalte werden im Rahmen der dritten Season am 24. Mai 2024 in „Fortnite“ auftauchen. Bisher kann man nur erahnen, wie das Gameplay mit der Powerrüstung aussehen wird.

Wenn Epic Games der Vorlage treu bleibt, dann sollte die Powerrüstung einiges an Durchschlag haben. Des Weiteren bleibt abzuwarten, welche weiteren Inhalte aus „Fallout“ integriert werden. Schließlich bieten sowohl die Spielereihe als auch die TV-Serie genügend interessante Charaktere und Gegenstände, die zu dem Battle Royale-Shooter passen würden.

Im Weiteren haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass ab sofort auch niemand Geringeres als Loki und Sylvie Laufeydottir im Shop erhältlich sind. Vor wenigen Monaten startete bereits die zweite Season des aktuellen Content-Loops und führte die griechischen Götter als Bossgegner ein. Dadurch kann man Zeus, Hades, Ares und Co. gegenübertreten, um sich ihre Kräfte zu sichern.

Außerdem hatte auch Disney vor einiger Zeit mitgeteilt, dass man knapp 1,5 Milliarden Euro in Epic Games investiert. Dies lässt darauf schließen, dass beide Unternehmen in der Zukunft enger zusammenarbeiten werden. Es ist auch wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass „Fortnite“ weiterhin an der Spitze der Charts in Bezug auf Umsatz sowie aktive Spielerzahl steht.

Den Entwicklern gelingt es mit klugen Änderungen an der hauseigenen Formel stets das Interesse der Community aufrechtzuerhalten und somit auch nach mittlerweile sieben Jahren weiterhin der größte Titel der Branche zu sein. Und „Fallout“ wird dies sicherlich nicht schmälern.

