Stellar Blade: Neues Update bahnt sich an und ihr sollt euch bereit machen

Nachdem es in den vergangenen Wochen rund um "Stellar Blade" eher ruhig war, meldeten sich die Entwickler mit einem Tweet zurück. Fans sollen sich für kommende Woche bereit machen.

Große Spiele der bekanntesten PlayStation-Franchises wird es in nächster Zeit nicht geben. Auf Exklusivtitel müssen PS5-Inhaber aber keinesfalls verzichten. Nach “Rise of the Ronin”, das zuletzt einen erheblichen Preisnachlass erhielt, folgte im April “Stellar Blade”.

Fans des zuletzt genannten Spiels können sich auf eine neue Ankündigung gefasst machen. Denn wie Shift Up auf dem offiziellen Twitter/X-Account von “Stellar Blade” andeutet, gibt es in der nächsten Woche eine Überraschung.

Stellar-Blade-Entwickler: Macht euch bereit

Auf Twitter/X hat das Studio zum Wochenende ein Bild getwittert, das wie eine Nahaufnahme eines Feindmodells im Spiel aussieht. Ebenfalls erfolgte der Hinweis „Mach dich bereit für nächste Woche“.

Es liegt also nahe, dass in Kürze etwas passieren wird. Entweder kommt es zu einer Ankündigung oder zu einer Veröffentlichung. Vor dem Release von “Stellar Blade” gab Shift Up bekannt, dass der Titel nach dem Launch zusätzliche Outfits erhält, einschließlich kostenpflichtiger Kollaborations-Outfits.

Es bleibt jedoch unklar, ob Shift Up mit dem Tweet darauf anspielt. In der kommenden Woche werden wir Genaueres wissen. Eine Vorstellung könnte auf dem angeblich geplanten PlayStation-Showcase erfolgen, auch wenn zumindest kleinere Kostüm-Drops für ein solches Event wenig plausibel klingen.

Allerdings könnte auch etwas Größeres bevorstehen. Denn ein Boss-Rush-Modus wurde längst bestätigt:

Der Game Director von “Stellar Blade” verglich das Studio kürzlich mit einem Baseballspieler und erklärte, dass die „DNA darin besteht, Fastballs zu werfen, die den Spielern gefallen werden.“ In den kommenden Monaten dürfte es demnach mehr Überraschungen geben.

Spieler beklagen sich noch immer über Zensur

Der von Shift Up und entwickelte und von Sony Interactive Entertainment auf den Markt gebrachte Titel geriet zum Launch aus mehreren Gründen in die Schlagzeilen. Einerseits waren Spieler dermaßen angetan, dass sie zu einem der höchsten User-Scores der PS5-Generation beitrugen.

Ebenso beklagten sich Leute über eine angebliche Zensur, die von den Entwicklern mehrfach kommentiert wurde.

Zufrieden sind einige Follower mit den Erklärungen noch immer nicht und überschwemmen den neusten Tweet zu “Stellar Blade” geradezu mit gleichklingenden Vorwürfen und Forderungen.

Einer schrieb etwa: “Aufgrund der Zensur spiele ich noch immer Version 1.000. Gebt mir also bitte einen guten Grund, meine PS5 wieder anzuschließen und zu aktualisieren!” Ebenfalls wurde die PSN-Pflicht bei einer möglichen PC-Version hinterfragt.

Viele andere Spieler sind weniger festgefahren und zeigten sich nach dem Tweet begeistert. “Dies ist einfach ein wunderschönes Spiel. Der Soundtrack ist phänomenal“, meint einer der Follower. Andere hoffen auf den erwähnten Boss-Rush-DLC oder einen Fotomodus.

