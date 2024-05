45 Prozent: Gefeierter Rollenspiel-Hit zum Schnäppchenpreis

Das mehrfach preisgekrönte Rollenspiel "Sea of Stars" ist für kurze Zeit besonders günstig zu haben. Allerdings dürfen sich die Schnäppchenjäger nicht allzu viel Zeit lassen.

Wer schon immer damit geliebäugelt haben sollte, sich das Rollenspiel „Sea of Stars“ zu kaufen, muss dieser Tage unbedingt einen Besuch des offiziellen PlayStation Store einplanen. Dort ist der RPG-Hit von Entwickler Sabotage Studio derzeit nämlich zum Schnäppchenpreis zu haben.

Wie gut ist eigentlich Sea of Stars?

„Sea of Stars“ kam ursprünglich im August 2023 für den PC sowie Konsolen auf den Markt und hat seither erfreulich wenig von seiner Faszination verloren. Im Fokus des Geschehens stehen die beiden Freunde Valere und Zale, die ausgebildet wurden, um sowohl die Kraft des Mondes als auch der Sonne zu nutzen.

Sie erleben zahlreiche Abenteuer, müssen rundenbasierte Kämpfe bestreiten und eine fantasievoll gestaltete Welt erkunden. Ihr großes Ziel: Einem Alchemisten namens Fleshmancer endgültig das Handwerk legen.

„Sea of Stars“ kam bei seiner Veröffentlichung sowohl bei den Fans als auch bei der Fachpresse extrem gut an. Das zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die Webseite des Review-Aggregators Metacritic.com Dort kommt das Rollenspiel von Sabotage Studio auf eine beachtliche Wertung in Höhe von 87 Prozent.

Die Gaming-Community vergibt zwar „nur“ 8,0 von maximal zehn Punkten, was jedoch ebenfalls auf einem hohen Niveau liegt. Das RPG-Highlight konnte zudem zahlreiche Auszeichnungen abstauben. Nun ist es als absolutes Schnäppchen zu haben.

So günstig ist Sea of Stars aktuell zu kaufen

Im Rahmen einer großen Sale-Aktion im offiziellen PlayStation Store ist der Preis für „Sea of Stars“ deutlich reduziert. Aktuell gibt es einen Rabatt in Höhe von 35 Prozent. Somit kostet das Rollenspiel-Highlight lediglich 22,74 anstatt 34,99 Euro.

Es ist der bisherige Bestpreis im PlayStation-Store, mit einer Ausnahme: Noch mehr sparen Mitglieder einer PS-Plus-Mitgliedschaft. Hier packt Sony zehn weitere Prozent auf den Rabatt, sodass sie am Ende 45 Prozent sparen und nur 19,24 Euro bezahlen.

Zumindest ab der Extra-Stufe können Abonnenten das Geld stecken lassen. Denn sie dürfen auch ohne zusätzliche Kosten auf den Titel von Sabotage Studio zugreifen. Der Rabatt ist demnach besonders für Essential-Kunden interessant.

Allerdings sollten sich die Schnäppchenjäger lieber nicht allzu viel Zeit lassen, denn die aktuelle Aktion ist zeitlich beschränkt. Aktuellen Planungen zufolge läuft sie noch bis zum 30. Mai 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit. Danach verschwindet der Rabatt und der normale Verkaufspreis wird wieder fällig.

Weitere Meldungen zu PSN Store, Sea of Stars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren