Five Nights at Freddy’s 2: Fortsetzung der erfolgreichen Games-Verfilmung startet im Dezember 2025

Die erfolgreiche Videospieleverfilmung "Five Nights at Freddy's" erhält eine Fortsetzung. Mittlerweile ist endlich auch der Starttermin bekannt.

Im vergangenen Jahr kam mit „Five Nights at Freddy’s“ eine Spieleverfilmung der besonderen Art in die Kinos. Der gruselige Horrorfilm war überraschend erfolgreich und spielte weltweit mehr als 291 Millionen US-Dollar ein. Es war daher wenig verwunderlich, dass die Filmproduktionsfirme Blumhouse vor einigen Wochen einen Nachfolger ankündigte. Mittlerweile steht auch endlich der konkrete Starttermin fest.

Wann kommt Five Nights at Freddy’s 2 in die Kinos?

Bereits bei der offiziellen Ankündigung war bekannt, dass „Five Nights at Freddy’s 2“ gegen Ende dieses Jahres seine Premiere in den Kinos feiern wird. Nun hat Blumhouse die Katze endgültig aus dem Sack gelassen: Der Startschuss für das Horrorfilm-Sequel fällt am 5. Dezember 2024.

In Deutschland dürfte die Spieleverfilmung bereits einen Tag früher auf die große Leinwand kommen – also am 4. Dezember. Allerdings gibt es diesbezüglich noch keine offiziellen Details. Demnach müssen sich die Fans noch rund ein halbes Jahr gedulden, bevor sie sich wieder gruseln dürfen.

Worum geht es in Five Nights at Freddy’s 2?

Konkrete Details zur Story von „Five Nights at Freddy’s 2“ hat Blumhouse bisher nicht verraten. Es gibt lediglich die etwa vage Aussage: „Jeder kann die Five Nights überleben. Diesmal gibt es keine zweiten Chancen“.

Bisher ist lediglich bekannt, dass Josh Hutcherson und Elizabeth Lail in ihren Rollen aus dem ersten Film zurückkehren werden. Außerdem übernimmt Emma Tammi („The Wind“) erneut die Regie, um den Fans ein möglichst schauriges Leinwandabenteuer zu bieten. Auch Autoren-Team bestehend aus Seth Cuddeback und Scott Cawthin ist wieder mit an Bord.

Um den Vorgänger – übrigens der bisher erfolgreichste Film von Blumhouse überhaupt – zu übertrumpfen, stockt die Produktionsfirma das Budget für „Five Nights at Freddy’s 2“ etwas auf. Während der Vorgänger gerade mal 20 Millionen Dollar gekostet hat, dürfte das Sequel ein ganzes Stück teurer werden.

Das zusätzliche Geld soll unter anderem in verbesserte Animatronics fließen, die in der Welt von „Five Nights at Freddy’s“ logischerweise eine wichtige Rolle spielen.

