Resident Evil Remake: Zum 30-jährigen Jubiläum könnte es eine große Überraschung geben

Es scheint, dass mit "Resident Evil"-Remakes noch lange nicht Schluss ist. Auch der erste Teil könnte in einer neuen Version für aktuelle Konsolen auf den Markt gebracht werden. Und das angebliche Release-Jahr klingt plausibel.

Capcom ist mit Remakes klassischer “Resident Evil”-Spiele äußerst erfolgreich. Das 2019 veröffentlichte Remake von “Resident Evil 2” fand mehr als 13,6 Millionen Abnehmer. 2020 folgte die neue Version von “Resident Evil 3”. Hier fanden sich bisher 8,4 Millionen Käufer. Und auch das im vergangenen Jahr veröffentlichte Remake von “Resident Evil 4” ist bereits auf dem 13. Platz der meistverkauften Capcom-Spiele.

Weitere Games dieser Art werden folgen. Schon eine Weile geistern Gerüchte über eine neu entwickelte Version von “Resident Evil 5” durch die Gerüchteküche. Doch auch “Resident Evil 1” könnte diese Behandlung erhalten. Mehrere Insider möchten davon erfahren haben.

Remake von Resident Evil 1 zum 30-jährigen Jubiläum?

Den Gerüchten zufolge arbeitet Capcom an einem Remake von “Resident Evil 1”, das 2026 erscheinen soll. Das Release-Jahr wäre in diesem Fall nicht zufällig gewählt. Denn es stellt zugleich das 30-jährige Jubiläum der Survival-Horror-Reihe dar. Das erste Spiel kam 1996 für die PlayStation auf den Markt. Später folgten Versionen für Saturn und Windows.

Bisher handelt es sich beim Remake von “Resident Evil 1” nur um Gerüchte und es gibt keine offizielle Ankündigung. Doch der Entertainment-Reporter Daniel Richtman hat Aussagen bestätigt, die zuvor von PRE_Alarabiya, auch bekannt als “Resident Evil Philosophers”, gemacht wurden.

Der zuletzt genannte Account behauptet, dass ein Remake von “Resident Evil 1” für 2026 in Arbeit sei, bevor Richtman schrieb: „Ich habe auch gehört, dass ein Remake von Resident Evil 1 in Entwicklung ist.“ Hier scheint sich demnach etwas anzubahnen.

Es wäre nicht das erste Remake von Resident Evil

„Resident Evil“ brachte den Survival-Horror vor fast 30 Jahren dem Mainstream-Publikum näher, nachdem “Alone in the Dark” zuvor eine Vorreiterrolle spielte. Capcom hatte das Spiel bereits 2002 für Nintendos GameCube als Remake neu auf den Markt gebracht. In diesem Zuge wurden die vorgerenderten Hintergründe beibehalten, aber die Grafik stark verbessert. Gleichzeitig kam es zur Einführung der Crimson-Head-Zombievarianten.

Die GameCube-Version wurde 2015 für PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One und PC neu aufgelegt. Hier fanden eine höhere Auflösung und eine modernisierte Steuerung in das Spiel. Beim angeblich bevorstehenden Current-Gen-Remake dürften eine 4K-Auflösung und 60 FPS im Fokus stehen, zumindest auf der PS5 Pro, die Berichten zufolge in diesem Jahr erscheinen wird.

Zuvor steht offenbar ein gänzlich neues Spiel der Reihe auf dem Plan: So behauptete der Insider Dusk Golem kürzlich, dass “Resident Evil 9” in den kommenden Monaten angekündigt wird und Anfang 2025 auf den Markt kommt.

