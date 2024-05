Warhammer Skulls: Das Videospiele-Festival rund um Warhammer kehrt im Mai zurück

In einer Ankündigung für die Gaming-Community hat Games Workshop bekannt gegeben, dass das jährliche Event „Warhammer Skulls“ am 23. Mai mit einer Fülle an Neuerungen und Updates zurückkehrt. Die Veranstaltung, die bereits seit Jahren „Warhammer“-Fans anzieht, soll dieses Jahr noch größer werden. Versprochen wird eine Vielzahl an Enthüllungen und Ankündigungen.

Das Highlight des diesjährigen „Warhammer Skulls“ Showcase wird von Rahul Kohli präsentiert. Der Schauspieler ist bekennender Warhammer-Fan und Star aus Fernsehserien wie „Midnight Mass“ und „The Haunting of Bly Manor“. Kohli gab an, dass er sich besonders auf Neuigkeiten zu „Space Marine 2“ freut.

„Warhammer Skulls 2024“ wird eine Plattform für Spiele wie das mit Spannung erwartete „Warhammer 40.000: Space Marine 2“. Aber auch bereits erschienene Spiele wie das im Retro-Stil gehaltene „Boltgun“ sollen ihren Auftritt haben. Updates und Enthüllungen zu einer Reihe weiterer Titel stehen an.

Zu den erwarteten Highlights gehören neue Informationen zu Plänen mit „Rogue Trader“, „Tacticus“, „Battlesector“, „Warpforge“ und „Darktide“. Darüber hinaus werden Fans auch gespannt sein auf Updates zu „Blood Bowl 3“ und „Total War: Warhammer“. Beide zählen zu den beliebtesten Spielen in der „Warhammer“-Community.

Eine Woche Rabatte auf Warhammer-Spiele

Ein weiterer Grund zur Freude für „Warhammer“-Fans sind die vielen Angebote, die mit der Veranstaltung einhergehen. Ab dem 23. Mai können Spieler eine ganze Woche lang auf allen Plattformen von Rabatten von bis zu 90 Prozent auf ausgewählte Titel profitieren. Dies bietet Fans eine hervorragende Gelegenheit, Spiele zum reduzierten Preis zu erstehen.

Wer die Veranstaltung live mitverfolgen möchte, der kann den Showcase am 23. Mai ab 17:00 Uhr auf dem offiziellen „Warhammer“-Kanal auf Twitch.tv anschauen. Dies bietet Fans weltweit die Möglichkeit, die Enthüllungen in Echtzeit zu erleben und Teil der wachsenden „Warhammer“-Community zu sein.

Welche Updates und Sonderangebote tatsächlich kommen werden und welche Überraschungen Games Workshop noch bereithält, wird erst die Show am Donnerstag zeigen.

