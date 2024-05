Ghost of Tsushima: Jin schlägt Kratos – Samurai-Abenteuer mit neuem Bestwert auf Steam

In der vergangenen Woche erschien "Ghost of Tsushima" in Form des Director's Cut für den PC. Wie sich den Statistiken auf Steam entnehmen lässt, stellte das Samurai-Abenteuer unter den Singleplayer-Titeln der PlayStation Studios auf Steam einen neuen Bestwert auf.

Mit dem ursprünglich von Sucker Punch entwickelten und 2020 für die PS4 veröffentlichten „Ghost of Tsushima“ fand in der letzten Woche der nächste Hit der PlayStation Studios den Weg auf den PC.

Auf dem PC erschien „Ghost of Tsushima“ in Form des Director’s Cuts, der neben dem Hauptspiel sowohl den kooperativen „Legends“-Modus als auch die Erweiterung „Iki Island“ umfasst. In der letzten Woche berichteten wir, dass „Ghost of Tsushima“ auf dem PC den vierstärksten Start aller Titel der PlayStation Studios auf dem PC feierte.

Wie die vergangenen Tage verdeutlichten, haben wir es bei „Ghost of Tsushima“ mit einer kleinen Besonderheit zu tun. Denn während die bisherigen Portierungen ihren User-Peak auf Steam zum Launch erreichten, legte das Abenteuer von Jin Sakai in den Tagen nach der Veröffentlichung noch einmal zu.

Der erfolgreichste Singleplayer-Start auf Steam

In den Stunden nach dem Release auf Steam lag „Ghost of Tsushima“ zu Spitzenzeiten noch bei 57.934 aktiven Spielerinnen und Spielern gleichzeitig. Über das Wochenende legten die Zahlen allerdings noch einmal zu und sorgten für einen User-Peak von 77.154.

Damit gelang es „Ghost of Tsushima“, sowohl „God of War“ (73.529) als auch „Marvel’s Spider-Man Remastered“ (66.436) hinter sich zu lassen. Gleichzeitig feierte „Ghost of Tsushima“ den bislang stärksten Start eines Singleplayer-Titels der PlayStation Studios auf Steam.

Eine Entwicklung, die verdeutlicht, dass innerhalb der Community bei Weitem nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Zunächst drohte die Kontroverse um die mittlerweile wieder zurückgezogene PSN-Pflicht nämlich auch auf „Ghost of Tsushima“ beziehungsweise die Userwertungen des Titels überzuschwappen.

Auch die Tatsache, dass der Titel auf Steam in zahlreichen Ländern nicht käuflich erworben werden kann, sorgte für Kritik. Selbiges gilt für die Crossplay-Funktion, die mit kleinen Einschränkungen startete.

Anbei eine Übersicht über die zehn stärksten Starts der PlayStation Studios auf Steam.

Position Titel Userpeak 1. Helldivers 2 458.709 2. Ghost of Tsushima 77.154 3. God of War 73.529 4. Marvel’s Spider-Man Remastered 66.436 5. Horizon: Zero Dawn 56.557 6. Horizon: Forbidden West 40.462 7. The Last of Us: Part 1 36.496 8. Days Gone 27.450 9. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 13.539 10. Uncharted: Legacy of Thieves Collection 10.851

