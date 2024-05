The Legend of Zelda: Kinofilm entsteht in enger Zusammenarbeit mit Miyamoto

The Legend of Zelda:

Nintendo und Sony arbeiten an einem "The Legend of Zelda"-Film. In einem Interview sprach Tom Rothman, Vorsitzender der Sony Motion Pictures Group, über den kommenden Streifen.

Nachdem es schon lange Gerüchte über eine mögliche Verfilmung der „The Legend of Zelda“-Reihe gab, bestätigte Nintendo erst im letzten Jahr einen kommenden Live-Action-Kinofilm. Damit soll der Erfolg des „Super Mario Bros.“-Films fortgeführt werden, einer der erfolgreichsten Animationsfilme überhaupt.

In einem Interview mit Deadline sprach nun Tom Rothman, Vorsitzender der Sony Motion Pictures Group, über „The Legend of Zelda“. Der Film soll funktionieren und frisch sein, weil man eng mit Shigero Miyamoto zusammenarbeitet.

Miyamoto war schon am Mario-Film beteiligt

Shigeru Miyamoto ist ein Videospiel-Designer, Produzent und Game Director bei Nintendo, der dem Unternehmen bereits seit 1977 angehört. Er gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Designer und schuf einige der bekanntesten Spielereihen aller Zeiten. Miyamoto ist unter anderem für „Super Mario“ „Donkey Kong“, „Star Fox“, „Pikmin“ und eben „The Legend of Zelda“ verantwortlich.

Für den kommenden „Zelda“-Film arbeiten Nintendo und Sony zusammen. In dem Interview mit Deadline wurde Tom Rothman gefragt, wie man sicherstellen will, dass der Kinofilm funktioniert und „frisch“ sei.

„Weil der Film in engster Zusammenarbeit mit Shigeru Miyamoto entwickelt und produziert wird“, so der Vorsitzende der Sony Motion Pictures Group. „Er ist ein wahres Genie in dieser Welt und es ist wirklich seine starke Vision, die ihn antreibt. Er hat sie entwickelt und versteht sie sehr gut. Man muss sich nur die Ergebnisse von Super Mario Bros ansehen, um das zu erkennen.“

Weiter gab Rothman an, dass er glaubt, dass große IPs in der Filmbranche weiterhin wichtig bleiben werden. „The Legend of Zelda wird für uns riesig sein. Gewaltig.“

Film ist schon lange in Arbeit

Miyamoto selbst sprach Ende 2023 über den Film zu „The Legend of Zelda“. Damals gab er an, dass er das Projekt bereits seit etwa zehn Jahren mit Avi Arad, dem Vorsitzenden von Arad Productions Inc., besprochen hat. Arad ist ein Produzent, der unter anderem bereits Filmen wie „Iron Man“, „Uncharted“ oder „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ auf die Leinwand verhalf.

„Beim Super Mario Bros. Film hatten Chris Meledandri, der Gründer und CEO von Illumination, und ich die kreative Kontrolle über alle Aspekte der Filmproduktion“, so Miyamoto. „Gemeinsam setzten wir die Produktion fort, bis wir zufrieden waren. Für den Live-Action-Film von The Legend of Zelda nehmen Avi Arad und ich uns ausreichend Zeit zur Vorbereitung. Wir hoffen, etwas Gutes zu veröffentlichen, das die Erwartungen aller erfüllen wird. Freut euch also darauf.“

