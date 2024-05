XDefiant: Ubisoft verspricht faire Monetisierung ohne Pay-to-Win

Der Ubisoft-Shooter “XDefiant” steht kurz vor der Veröffentlichung. In der kommenden Nacht fällt der Startschuss. Downloads sind bereits möglich, da die Preload-Phase in der vergangenen Woche gestartet wurde.

“XDefiant” ist ein kostenloser First-Person-Arena-Shooter, der als Live-Service-Spiel kontinuierlich Einnahmen erwirtschaften soll. Kurz vor dem Launch verspricht der Publisher in diesem Zusammenhang, dass Spieler keine Pay-to-Win-Mechaniken befürchten müssen.

Fraktion gegen Geld oder Spielzeit

“Es gibt keine Pay-to-Win-Mechanismen”, schreibt Ubisoft. “Alle spielrelevanten Inhalte, die käuflich erworben werden können, sind auch durch Herausforderungen freischaltbar, um ein faires Spiel innerhalb unserer Community zu gewährleisten.”

Um zu präzisieren, was damit gemeint ist, liefert Ubisoft ein Beispiel: So wird die DedSec-Fraktion in der Pre-Season käuflich zu erwerben sein, kann aber auch durch eine Herausforderung im Spiel freigeschaltet werden. Hierzu sei es notwendig, 700k XP zu erhalten. Mit der Bezahlung können sich Spieler zumindest einen zeitlichen Vorteil verschaffen.

Hinzu kommen verschiedene kosmetische Inhalte, die Spieler erwerben können, aber auch der obligatorische Premium-Battle-Pass.

Diese “Angebote” sind für den Launch geplant:

Premium-Battle-Pass

Charakterkosmetik

Waffenkosmetik

Freischaltbare Fraktion

Hintergründe für Spieler-Karten

Spieleranimationen

Emoji-Pakete

Auch auf Gründerpakete dürften sich Fans einstellen, wie der Executive Producer bestätigt:

Founders packs coming day of launch. — Mark Rubin (@PixelsofMark) May 17, 2024

Ziel von Ubisoft sei es, den Spielern von „XDefiant“ nach dem Launch “erstaunliche Anpassungsoptionen” zu bieten, mit denen “alle Kämpfe, Siege und sogar Niederlagen” belohnt werden. “Wenn du ein weiteres Match spielst, wird all deine Zeit und Energie darauf verwendet, Inhalte freizuschalten, entweder durch den Battle Pass oder durch Herausforderungen”, so der Publisher.

Ein paar Beispiele, mit denen Ubisoft die investierte Zeit der Spieler belohnen möchte:

Kostenlose Battle-Pass-Belohnungen

Tägliche und wöchentliche In-Game-Herausforderungen

Ubisoft Connect-Herausforderungen

Waffenbeherrschung (mit regelmäßigen Updates)

Twitch-Drops, Geschenke und In-Game-Events

Das könnte euch ebenfalls zu XDefiant interessieren:

Individualisierung ist ein großes Thema

Ebenfalls schreibt der Publisher, dass Individualisierung in “XDefiant” einen hohen Stellenwert hat. So sei es wichtig, als Spieler seine Identität zu zeigen. Zu Beginn wird es folgende Möglichkeiten zur Individualisierung geben:

Charakter-Skins

Waffen-Skins

MVP-Spieler-Animationen

Spieler-Karten

Emoji-Pakete

Weitere Möglichkeiten sollen mit der Zeit folgen, heißt es im Artikel weiter.

„Wir sind bestrebt, ein fantastisches Arcade-Shooter-Erlebnis in einem Free-To-Play-Paket zu bieten. Ein entscheidender Teil davon wird sein, weiterhin großartige Inhalte zu entwickeln, um unsere Spieler über Jahre hinweg zu begeistern und zu fesseln, Saison für Saison“, so Ubisoft.

Der Startschuss für “XDefiant” erfolgt morgen. Informationen zur Pre-Season sind im verlinkten Artikel zusammengefasst.

