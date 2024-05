Amazon Games: Gründet erstes Studio in Europa – Bekannter Veteran übernimmt die Leitung

Bislang unterhielt Amazon Games mit den Niederlassungen im kanadischen Montreal sowie den Teams in Orange County und San Diego (beide Kalifornien) drei Entwicklerstudios.

Wie das Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, gesellt sich mit der ersten europäischen Niederlassung ein weiteres Studio hinzu. Dieses öffnet im rumänischen Bukarest seine Pforten und wird von einem alten Bekannten geleitet. Die Rede ist vom Branchenveteran Cristian Pana, der zuletzt als Managing Director bei Ubisoft Rumänien tätig war.

Pana ist seit mehr als 20 Jahren in der Videospielbranche aktiv. In der Vergangenheit wirkte er an bekannten Serien wie „The Division“, „The Crew“ oder dem Shooter „Far Cry“ mit.

Amazon Games auf der Suche nach Talenten

Zusammen mit einem erfahrenen Team wird es Pana laut eigenen Aussagen darum gehen, Talente zu finden und diese für die erste europäische Niederlassung von Amazon Games zu verpflichten. „Ich freue mich zu einer Zeit zu Amazon Games zu stoßen, in der das Team aktiv an einer aufregenden Roadmap arbeitet“, kommentierte Pana den nächsten Schritt seiner Karriere.

Der neue Leiter von Amazon Games Bukarest weiter: „Ich habe in der Vergangenheit herausragende Teams aufgebaut und geleitet und ich weiß, dass diese Region Europas ein Hotspot für einige der besten Talente im Bereich des Gamings ist.“

Christoph Hartmann, der Vizepräsident von Amazon Games, ergänzte: „Die Ausweitung unserer internen Entwicklerteams nach Europa war für uns ein natürlicher nächster Schritt bei der Gestaltung unseres breiten Portfolios.“

„Bukarest gilt als eine der aufstrebenden europäischen Top-Städte für die Spieleentwicklung und wir freuen uns darauf, den reichen Talentpool zu erschließen.“

Woran arbeitet Amazon Games?

Aktuell arbeiten Amazon Games und die Partner des Unternehmens an verschiedenen Projekten. Zum einen haben wir es mit dem neuen „Tomb Raider“-Titel zu tun, der bei Crystal Dynamics entsteht.

Hier versprechen uns die Verantwortlichen nicht weniger als die bisher umfangreichste Singleplayer-Erfahrung der langlebigen Serie überhaupt.

Zu den weiteren Projekten von Amazon Games gehören das Free2Play-MMO „Blue Protocol“, ein Online-Rollenspiel auf Basis von „Der Hobbit“ beziehungsweise „Der Herr der Ringe“ oder die beiden MMOs „New World“ und „Lost Ark“.

Spielerinnen und Spieler auf den Konsolen dürften vor allem der Enthüllung des neuen „Tomb Raider“-Abenteuers entgegenfiebern, die unbestätigten Berichten zufolge in den nächsten Monaten erfolgen könnte.

