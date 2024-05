Assassin’s Creed Shadows: Enthüllungstrailer polarisiert Spieler

Spieler gehen seit Wochen verstärkt auf die Barrikaden. Eine vermutete Zensur bei “Stellar Blade” führte zu einer Petition. Sonys Plan, die PC-Version von “Helldivers 2″ nachträglich mit einer PSN-Pflicht zu versehen, hatte ein Review-Bombing zur Folge.

Auch nach der Enthüllung von ”Assassin’s Creed Shadows“ wird offenbar gebombt, allerdings mit Dislikes. Was haben die Spieler am neuen Ubisoft-Adventure auszusetzen? Das verraten die Kommentare unter dem Debüt-Trailer und Äußerungen in den sozialen Netzwerken.

Viele drücken den Daumen nach unten

Die am häufigsten aufgerufene Version des in der vergangenen Woche veröffentlichten Videos zu “Assassin’s Creed Shadows” ist auf dem offiziellen Ubisoft-Kanal zu finden. Es kommt mittlerweile auf mehr als 7,2 Millionen Aufrufe.

Nachdem YouTube die Dislikes nicht mehr öffentlich sichtbar macht, übernehmen Browser-Erweiterungen diesen Part und berechnen auf Basis des Abstimmungsverhältnisses der Nutzer ein entsprechendes Like/Dislike-Verhältnis. Die Ergebnisse liefern einen groben Anhaltspunkt, wie Zuschauer über Videos denken.

Dem inoffiziellen Verhältnis zwischen Likes und Dislikes zufolge scheinen nur etwa 30 Prozent der User, die ihre Stimme abgaben, mit den Inhalten im Video zufrieden zu sein. Derzeit kommen auf etwa 268.000 Likes ganze 607.000 Dislikes. Ein ähnliches Verhältnis zeigt sich beim wenig später veröffentlichten Video “Wer sind Naoe und Yasuke” und bei Trailer-Veröffentlichungen auf anderen Kanälen.

Yasuke im Fokus der Kritik

Während hinter den Zahlen aufgrund der genannten Umstände ein Fragezeichen bleibt, lässt sich anhand der Reaktionen in den sozialen Medien und im Kommentarbereich von YouTube erkennen, dass viele der kritischen Stimmen der Entscheidung, Yasuke als eine der Hauptfiguren einzubeziehen, zuzuordnen sind.

Historische Aufzeichnungen zeigen, dass Yasuke eine reale Person war. Er stammte ursprünglich aus Afrika und diente schließlich unter dem Kriegsherrn Oda Nobunaga. Später wurde er eine Art Folklorefigur und trat in Spielen, Mangas und Animes auf. Seine Zeit in Japan ist allerdings wenig dokumentiert. Gleichzeitig ist zu beachten, dass es sich bei Yasuke nur um eine von zwei Hauptcharakteren handelt. Ebenfalls ist Naoe mit von der Partie. Sie wird als eine erfahrenen Shinobi-Assassinin aus der Provinz Iga beschrieben.

Trotz der Proteste scheint “Assassin’s Creed Shadows” schon vor dem offiziellen Launch ein ziemlicher Erfolg zu sein. Darauf deutete kürzlich der Insider Tom Henderson hin. Und auch die Charts im PlayStation-Store lassen ein hohes Interesse vermuten:

Auf den Markt kommen wird “Assassin’s Creed Shadows” Mitte November 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Weitere Details zum Spiel sind in dieser Meldung zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren