Call of Duty Modern Warfare 3: Diese MP-Karten kommen nächste Woche mit Saison 4

Call of Duty Modern Warfare 3:

In der nächsten Woche startet die vierte Saison in "Call of Duty: Modern Warfare 3". Passend dazu hat man die zwei neuen Multiplayer-Karten enthüllt.

Activision und Infinity Ward bereiten den Start der vierten Season des First-Person-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare 3“ vor. Ab Mittwoch, den 29. Mai 2024 werden die Spieler einige neue Inhalte geboten bekommen.

Die Weltreise in Call of Duty geht weiter

Unter anderem wird man sich auf zwei neue Multiplayer-Karten freuen können. Wie die Verantwortlichen in einem neuen Trailer zeigen, werden „Paris“ und „Tokio“ bereits zum Launch der neuen Saison ins Spiel kommen.

In der französischen Hauptstadt wird eine Karte mittlerer Größe geboten. Zwei Hauptgebäude werden von mehreren Straßen verbunden, wobei auch kleinere Innenräume wie ein Buchladen zu entdecken sind. Doch der Fokus wird auf der Polizeistation mit dem Zellenblock sowie der Kunstgalerie liegen.

Bei Nacht werdet ihr hingegen in „Call of Duty: Modern Warfare 3“ die Straßen Tokios erleben können. Ebenfalls eine mittelgroße Karte voller Einkaufsläden und Unterhaltungsmöglichkeiten ist der Schauplatz der Schlachten. Ein Hotel sowie ein Manga-Gebäude liegen sich an der Hauptstraße gegenüber. Und um diese beiden Häuser wird sich auch der komplette Kampf drehen.

In der Mitte der Season soll mit „Incline“ eine weitere 6v6-Karte für den Multiplayer folgen. Dabei handelt es sich um eine isolierte Forschungsstation in den schneebedeckten Bergen Urzikstans.

Im Rahmen der vierten Season von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ werden auch zahlreiche weitere Inhalte veröffentlicht. Als neuer Spielmodus wird Sprengkommando zurückkehren. Darüber hinaus wird „Hyper Cranked“ für eine Menge Action sorgen.

Darüber hinaus kann man wieder einmal einen neuen Battle Pass erwarten. Als neue Kollaboration hat sich Activision die japanische Mecha-Action-Marke „Gundam“ gesichert. Unter anderem werden drei spezielle Gundams sowie ein entsprechendes Event auf die Spieler warten.

Wenn ihr die weiteren Inhalte der neuen Saison nachvollziehen wollt, könnt ihr weitere Details auf der offiziellen Seite entdecken. Im Weiteren könnt ihr euch den neuen Trailer anschauen, der die neuesten Karten aus „Call of Duty: Modern Warfare 3“ in Aktion zeigt. Weitere Nachrichten zur Reihe kann man auch in unserer Themenübersicht entdecken.

