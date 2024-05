Death Stranding 2: Wann erfolgt der Release? Kojima äußert sich zum Stand der Entwicklung

Bei Kojima Productions wird mit Hochdruck an "Death Stranding 2" gearbeitet. Doch wie weit ist die Entwicklung fortgeschritten und wann können Fans mit dem Launch rechnen?

Nach den Erfolgen des ersten Teils kamen zügig Gerüchte über eine Fortsetzung auf. Und seit Ende 2022 ist endgültig bekannt: “Death Stranding 2” ist längst in Arbeit. Damals zeigte der Game-Designer Hideo Kojima einen ersten Trailer und gab bekannt, dass wir es mit einem Titel für die PS5 zu tun haben. Weitere Plattformen dürften folgen.

Seit der Ankündigung war vereinzelt etwas über “Death Stranding 2” zu hören. Große Ankündigungen und Präsentationen blieben jedoch weitgehend aus. Das ließ die Frage aufkommen, in welcher Phase die Entwicklung derzeit verweilt. Hierzu trafen zum Wochenbeginn neue Informationen ein.

Produktion befindet sich in der Anpassungsphase

Einige Zeit nach der Veröffentlichung des jüngsten Trailers zu “Death Stranding 2: On the Beach” hat Hideo Kojima bestätigt, dass die Dreharbeiten und Aufnahmen mit der Besetzung abgeschlossen sind. Momentan befindet sich das Spiel in der „Anpassungsphase“, die ungefähr ein Jahr dauern wird.

Darauf aufbauend könnte das Veröffentlichungsfenster irgendwo im Sommer oder Herbst des kommenden Jahres liegen. Sollte die Anpassungsphase hauptsächlich Feinschliff und Fehlerkorrekturen beinhalten, ist es ebenfalls denkbar, dass wir in den kommenden Monaten einen Blick auf Gameplay-Material werfen können.

Ein PlayStation-Showcase steht angeblich bevor und soll im Mai ausgestrahlt werden. Auch hier könnte “Death Stranding 2″ einen Aufritt haben.

Im oben genannten Interview äußerte sich Kojima zudem über den im Februar gezeigten Trailer. Der Game-Designer gab an, dass er das Thema, das Gesamtbild und das Gameplay des Spiels präsentieren wollte. Ebenfalls wollte er mit den Szenen verdeutlichen, welche Elemente aus dem ursprünglichen “Death Stranding” übernommen wurden und wie verschiedene Charaktere miteinander verbunden sind.

In der nachfolgenden Meldung könnt ihr euch den Trailer noch einmal anschauen:

„Death Stranding 2: On the Beach“ soll irgendwann im Jahr 2025 für die PS5 erscheinen. Die Handlung findet auf einem neuen Kontinent statt und folgt dem Protagonisten Sam Bridges bei seinem Versuch, das Chiral Network zu errichten.

