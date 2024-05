Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Story-Trailer feiert heute Premiere

Die Fans von "Elden Ring" sollten sich am heutigen Nachmittag lieber nichts vornehmen. Es bahnt sich nämlich etwas Großes für die nächsten Stunden an.

Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass für das mehrfach preisgekrönte Action-Rollenspiel „Elden Ring„ am 21. Juni 2024 der von vielen Fans ersehnte DLC „Shadow of the Erdtree“ erscheinen wird. Auf neue Einblicke muss sich die Community glücklicherweise nicht so lange gedulden, denn es gibt bereits sehr viel früher einen Vorgeschmack auf die Download-Erweiterung.

Was gibt es heute von Shadow of the Erdtree zu sehen?

Wie Bandai Namco und From Software verkündet haben, erscheint am 21. Mai 2024 endlich der erste große Story-Trailer von „Shadow of the Erdtree“ – also am heutigen Dienstag. Die Premiere ist für den Nachmittag geplant, ganz genau geht das Video um 16:55 Uhr los. Ab diesem Zeitpunkt wird der Trailer im offiziellen YouTube-Kanal von „Elden Ring“ zur Verfügung stehen.

Genauere Details zum Inhalt des Videos sind bisher nicht bekannt. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Entwickler endlich mehr zur grundlegenden Story der Download-Erweiterung präsentieren werden. Außerdem können sich die Fans wohl auf eine Mischung aus Gameplay-Szenen und Zwischensequenzen gefasst machen, die einen weiteren Vorgeschmack auf das Spielgeschehen gewähren. Die Vorfreude der Fans dürfte das Material sicherlich weiter anheizen.

Was erwartet die Fans bei Shadow of the Erdtree?

Mit „Shadow of the Erdtree“ veröffentlichen Bandai Namco und das Entwicklerstudio From Software den ersten und gleichzeitig letzten DLC für „Elden Ring“. Die bisher größte Download-Erweiterung des Teams schickt die Fans in neue Gebiete, in denen tödliche Gefahren auf sie lauern. Natürlich stehen auch wieder die ikonischen Bosskämpfe auf dem Programm, die eine besondere Herausforderung darstellen dürften.

Ganz so viele Endsequenzen wie im Hauptspiel werden in „Shadow of the Erdtree“ nicht auf die Fans warten. Dennoch sollen deren Entscheidungen spürbare Konsequenzen auf den weiteren Spielverlauf sowie den ein oder anderen Abspann haben.

Weitere News rund um „Elden Tree“

Neben der normalen Version steht übrigens eine mit zahlreichen Extras vollgepackte Collector’s Edition zum Kauf bereit. Diese circa 250 Euro teure Sonderversion umfasst neben dem eigentlichen Spiel unter anderem eine 46 Zentimeter große Statue sowie ein 40 Seiten starkes Artbook.

