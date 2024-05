Embracer Group: Auch Nintendo übernimmt ein Studio des kriselnden Publishers

Aufgrund eines gescheiterten Milliarden-Deals rutschte die Embracer Group im letzten Jahr in eine finanzielle Schieflage, die den Publisher zu umfangreichen Umstrukturierungen zwang.

Im Zuge der Maßnahmen schloss die Embracer Group nicht nur Studios wie die „Saints Row“-Macher von Volition. Darüber hinaus verkaufte das Unternehmen Studios oder entließ diese in die Unabhängigkeit. Darunter die „Borderlands“-Schöpfer von Gearbox Software oder Saber Interactive.

Wie aus einer aktuellen Ankündigung hervorgeht, griff auch Nintendo zu und erwarb im Rahmen der Umstrukturierung ein Studio der Embracer Group. Die Rede ist von Shiver Entertainment.

Das Studio hinter diversen Switch-Portierungen

Shiver Entertainment ist in Miami (Florida) beheimatet und wurde im Jahr 2012 von den Branchenveteranen John Schappert (der ehemalige COO von Electronic Arts) und Jason Andersen gegründet. Bei Shiver Entertainment handelt es sich um die zweite Studiogründung der beiden Branchenveteranen.

In der Vergangenheit riefen Schappert und Andersen bereits das Studio Tiburon Entertainment ins Leben, das später zu EA Orlando wurde. Shiver Entertainment verfügt „über Erfahrungen bei der Portierung und der Neuentwicklung von Spielen“. In der Vergangenheit arbeitete das Studio an bekannten Marken wie „Scribblenauts“, „Need for Speed“, „Guitar Hero“, „FIFA“ „Madden NFL“.

Für Nintendo dürfte allerdings die Tatsache den Ausschlag gegeben haben, dass das Ende 2021 von der Embracer Group übernommene Studio in der Vergangenheit diverse Triple-A-Titel auf die Switch portierte. Zu diesen gehören der Fighting-Titel „Mortal Kombat 11“ oder das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“.

Diese Ziele verfolgt Nintendo

Zu welchem Preis Shiver Entertainment in den Besitz von Nintendo übergeht, verriet der japanische Konzern nicht. Allerdings betonte Nintendo, dass die Übernahme keinen spürbaren Einfluss auf das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres haben wird.

Im weiteren Verlauf des Statements wies Nintendo darauf hin, dass Shiver Entertainment zukünftig an Spielen „für mehrere Systeme“ arbeiten soll.

Bei diesen Aussagen dürften sich die Verantwortlichen von Nintendo auf die Switch und dessen Nachfolger beziehen. „Indem Nintendo das erfahrene und erfolgreiche Entwicklungsteam von Shiver willkommen heißt, zielt das Unternehmen darauf ab, hochwertige Ressourcen für das Portieren und Entwickeln von Softwaretiteln zu sichern“, so Nintendo weiter.

„Auch in Zukunft, selbst nachdem es Teil der Nintendo-Gruppe geworden ist, wird Shiver seinen Fokus beibehalten und weiterhin Aufträge zum Portieren und Entwickeln von Software für mehrere Plattformen, einschließlich der Nintendo Switch, annehmen. Der Erwerb wird abgeschlossen, sobald alle relevanten üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.“

Quelle: Nintendo Life

Weitere Meldungen zu Embracer Group, Nintendo.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren