Final Fantasy 9 & 10: Remakes in Arbeit? Bekannter Leaker liefert unbestätigte Infos

In den letzten Monaten hielten sich recht hartnäckig die Gerüchte um Remakes zu den beiden Rollenspiel-Klassikern "Final Fantasy 9" und "Final Fantasy 10". Für neuen Gesprächsstoff sorgt der bekannter Leaker "Midori", der sich in der Vergangenheit als verlässliche Quelle einen Namen machte.

In den letzten Monaten machte der bekannte Leaker „MbKKssTBhz5“ alias „Midori“ in erster Linie mit korrekten Vorhersagen zu Atlus‘ „Persona“-Reihe auf sich aufmerksam.

In aktuellen Tweets wandte sich der Leaker kürzlich einem anderen Unternehmen zu. Dem japanischen Publisher Square Enix, der in der Vergangenheit immer wieder mit Remakes zu den beiden Rollenspiel-Klassikern „Final Fantasy 9“ und „Final Fantasy 10“ in Verbindung gebracht wurde. Geht es nach den Informationen von „Midori“, dann können wir uns die Spekulationen um eines der beiden Remakes zukünftig schenken.

Die Rede ist von der Neuauflage zu „Final Fantasy 10“. Diese soll sich laut dem Leaker nämlich nicht bei Square Enix in Arbeit befinden. Im letzten Jahr machte das Gerücht die Runde, dass das Remake zu „Final Fantasy 10“ passend zum 25. Jubiläum des RPGs im Jahr 2026 erscheinen könnte. Diese Berichte können wir nun wohl zu den Akten legen.

Was ist mit Final Fantasy 9?

Deutlich erfreulichere Nachrichten hatte der Leaker für alle Fans von „Final Fantasy 9“ parat. Hier bestätigte „Midori“ auf Nachfrage, dass der Klassiker aus dem Jahr 2000 in der Tat in Form eines Remakes zurückkehren soll. Weitere Details zum Entwicklungsstand wurden jedoch nicht genannt.

Für die Glaubwürdigkeit von „Midori“ spricht die Tatsache, dass sich die Vorhersagen des Leakers in der Vergangenheit für gewöhnlich bewahrheiteten.

Somit bleibt abzuwarten, wann Square Enix ein Einsehen mit der Community hat und das Remake zu „Final Fantasy 9“ offiziell ankündigt beziehungsweise enthüllt. Während der Insider „I Am Hero Too“ im letzten Jahr angab, dass das Remake noch etwas Entwicklungszeit vor sich hat, befeuerte Ende März niemand geringeres als Naoki Yoshida die Gerüchte um eine Rückkehr von „Final Fantasy 9“. Im Detail ging es um die Ankündigung der „Final Fantasy 14“-Erweiterung „Dawntrail“.

Hier umfasst die Collector’s Edition diverse digitale Inhalte auf Basis von „Final Fantasy 9“. Eine Tatsache, die Yoshi P wie folgt kommentierte: „Vielleicht sind Ihnen hier viele Anspielungen auf Final Fantasy 9 aufgefallen … aber der Grund ist ein Geheimnis.“ Ein Hinweis auf die laufenden Arbeiten am Remake?

Exklusiv für die PS5? Oder doch ein Multiplattform-Release?

Sollten sich die Gerüchte um „Final Fantasy 9“ bewahrheiten, steht weiterhin die Frage im Raum, für welche Plattformen das Remake erscheint. Im letzten Jahr sprach der Insider „I Am Hero Too“ noch davon, dass die Neuauflage genau wie das Remake zu „Final Fantasy 7“ exklusiv für PlayStation erscheint. In diesem Fall für die PS5.

Allerdings kündigte Square Enix im Rahmen seiner aktuellen Geschäftszahlen eine strategische Neuausrichtung an. So wird es dem Publisher zukünftig nicht nur um einen höheren Qualitätsstandard gehen. Zudem kündigte Square Enix eine „aggressive Multiplattform-Strategie“ an. Aussagen, die bei einem möglichen Remake von „Final Fantasy 9“ auf einen Release für mehrere Plattformen hindeuten könnten.

Warten wir die Entwicklung der nächsten Monate ab.

Yes.

But there is not a FFX remake title in development. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 21, 2024

This is correct information. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 21, 2024

