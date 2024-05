GTA 6: Preiserhöhung geplant? Take-Two äußert sich

Videospiele sind mitunter ein teures Vergnügen. Das stellte zuletzt “Assassin’s Creed Shadows” unter Beweis. Mit 80 Euro geht es los. Spieler, die das Gesamterlebnis inklusive der späteren Season-Pass-Inhalte haben möchte, legen 130 Euro auf den Tisch und greifen zur Ultimate-Edition.

Und es könnte noch teurer werden. Take-Two gehörte zu Beginn der aktuellen Generation zu den ersten Publishern, die am Grundpreis von Videospielen eine Erhöhung vornahmen. Und recht schwammige Aussagen des CEOs Strauss Zelnick erwecken den Eindruck, dass mit dem Launch von “GTA 6” ähnliche Überlegungen aufkommen.

Wert der Spiele höher als der Preis

Während der neusten Investorenkonferenz verwies Zelnick zunächst auf die neuen Inhalte, die regelmäßig verfügbar gemacht werden. Und man sei “wirklich bestrebt, zu jeder Zeit einen großen Wert zu liefern.”

“Wir konzentrieren uns so sehr darauf, mehr Wert zu liefern, als wir verlangen. Und das ist sozusagen die Rubrik. Und jedes Mal, wenn wir einen Preis festlegen, wollen wir sicherstellen, dass es eine gute Nachricht für den Verbraucher ist; dass die Erfahrung im Verhältnis zu den Kosten weit überdurchschnittlich ist. Das ist das Ziel”, so Zelnick.

Doch was bedeuten diese scheinbar recht allgemeinen Worte? Wird “GTA 6” für 80 Euro verkauft oder müssen Spieler tiefer in die Tasche greifen? Hier lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Denn mögliche Änderungen an der Preisgestaltung deutet Zelnick nicht zum ersten Mal an.

Nach gewissen Maßstäben seien die Preise für Spiele von Take-Two noch immer “sehr, sehr niedrig”. Denn sie bieten laut Zelnick “viele Stunden Beschäftigung” und der “Wert der Beschäftigung sei sehr hoch”.

Dass Take-Two nicht vor Preiserhöhungen zurückschreckt, verdeutlichte kürzlich eine Ankündigung zur GTA-Plus-Mitgliedschaft. Sie erhielt im April eine 33-prozentige Preiserhöhung von zwei Euro und kostet seitdem rund acht Euro pro Monat.

Release von GTA 6 noch weit entfernt

Wie kostspielig “GTA 6” wirklich sein wird, ist ein Zukunftsthema. Denn der Launch lässt mehr als ein Jahr auf sich warten. In der vergangenen Woche grenzte Take-Two den Veröffentlichungszeitraum auf Herbst 2025 ein. Doch könnte es eine Verschiebung geben? Auch dazu äußerte sich der Publisher zuletzt.

Was haltet ihr von einer möglichen Preiserhöhung und wie viel Geld würdet ihr aus heutiger Sicht für “GTA 6” ausgeben?

