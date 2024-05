GTA 6 Release: Take-Two schließt Verschiebungen nicht aus, gibt sich aber zuversichtlich

In einem Interview mit CNBC sprach Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, über den angepeilten Release von "GTA 6" im Herbst 2025. Auch wenn eine Verschiebung natürlich nie ausgeschlossen werden kann, ist Zelnick zuversichtlich, dass der ambitionierte Open-World-Blockbuster wie geplant erscheinen wird.

Nachdem Take-Two Interactive in der offiziellen Ankündigung von „GTA 6“ nur von einem Release im Jahr 2025 sprach, wurde der Publisher im Rahmen seiner aktuellen Geschäftszahlen etwas konkreter. Mittlerweile strebt das Unternehmen nämlich einen Release im Herbst 2025 an.

Eine Ankündigung, auf die Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, im Interview mit CNBC noch einmal einging. Wie Zelnick im Verlauf des Gesprächs einräumte, ist ein Blockbuster wie „GTA 6“ natürlich nicht gegen mögliche Verschiebungen immun. Schließlich könnten sich die Dinge bei den Arbeiten an großen Triple-A-Titeln immer anders entwickeln als geplant.

Allerdings ist der Publisher zuversichtlich, „GTA 6“ wie geplant im Herbst 2025 veröffentlichen zu können. „In dieser Branche kommt es zu Verschiebungen. Davor sind auch wir nicht gefeit“, so Zelnick. „Wir haben dieses Zeitfenster jedoch eingegrenzt, weil wir wirklich davon überzeugt sind.“

Rockstar Games möchte neue Standards setzen

Laut Zelnick ist das Releasezeitfenster von Videospielen auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen. Darunter wie gut das Team in der Lage ist, Bugs schnell zu beseitigen, oder die Frage, wie zufrieden die Verantwortlichen mit der Qualität sind. Geht es um „GTA 6“, dann soll Rockstar Games nicht weniger als einen Titel planen, der neue Standards setzt.

Zelnick weiter: „Es gibt Elemente, die man tatsächlich messen kann. Zum Beispiel die Anzahl der Bugs in einem Titel. Jeder von uns wird sicherstellen, dass wir so wenige Bugs wie möglich haben, wenn wir das Spiel veröffentlichen. Im Fall eines außergewöhnlichen Titels, für den es außergewöhnliche Erwartungen gibt, geht es jedoch nicht wirklich um Bugs.“

„Es geht darum, ein Erlebnis zu schaffen, das noch niemand zuvor gesehen hat. Rockstar Games strebt in dem, was sie tun, nach Perfektion. Und Perfektion ist in der Tat schwer zu messen. Sie ist wirklich mehr subjektiv als objektiv.“

Vor wenigen Tagen sorgten die Entwickler von Rockstar Games selbst für frische Spekulationen zu „GTA 6“. So tauchten auf der offiziellen Website zwischenzeitlich Platzhalter zu einem Cover und vier Screenshots auf. Nachdem die Community diese entdeckte, nahm Rockstar Games die Platzhalter umgehend wieder offline.

Schnell spekulierten die Spielerinnen und Spieler auf ein nahendes Update zu „GTA 6“, das unter anderem die besagten Screenshots umfassen könnte.

Da sich aber weder Take-Two Interactive noch Rockstar Games zu dem Ganzen äußern wollten, bleibt abzuwarten, wann mit den Eindrücken und möglichen Details zum Open-World-Blockbuster zu rechnen ist.

„GTA 6“ erscheint im Herbst 2025 zunächst für die PS5 und die Xbox Series X/S. Die Umsetzung für den PC folgt etwas später.

Quelle. CNBC

