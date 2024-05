Helldivers 2: Aus diesem Grund lassen Updates zukünftig länger auf sich warten

Seit dem Release Anfang Februar versorgt Arrowhead den erfolgreichen Coop-Shooter „Helldivers 2“ in regelmäßigen Abständen mit Updates.

Diese brachten neben Fehlerbehebungen auch spielerische Anpassungen mit sich, die bei der Community nicht immer auf Gegenliebe stießen. Beispielsweise stellte sich Arrowhead kürzlich der Kritik, es beim Balancing von „Helldivers 2“ mitunter ein wenig übertrieben zu haben. In einem Gespräch mit der Community ging der für „Helldivers 2“ verantwortliche Community-Manager „Twinbeard“ auf kommende Updates ein.

Im Verlauf des Dialogs wies er darauf hin, dass zukünftige Updates etwas länger auf sich warten lassen, als wir es bislang gewohnt waren. Der simple Grund: Das Team möchte sich bei den Arbeiten an Updates ab sofort mehr Zeit nehmen, um Fehler zu vermeiden und im besten Fall alles richtig zu machen.

„Wir möchten uns für diesen Patch und möglicherweise auch zwischen zukünftigen Patches etwas mehr Zeit nehmen. Wir sind der Meinung, dass die Trittfrequenz wahrscheinlich etwas zu hoch war, um den Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten, den wir wollen und den ihr verdient habt“, so der Community-Manager.

Und weiter: „Das Patchen kann leicht den Arbeitsablauf stören und erfordert mehr Ressourcen als man denkt. Es braucht Planung, Implementierung, Überwachung und möglicherweise Anpassungen in Form von Hotfixes und so weiter. Für diesen Fall ziehen wir es in der Hoffnung auf ein gutes Ergebnis vor, uns etwas mehr Zeit zu nehmen.“

In welchen Abständen es bei den kommenden Updates weitergehen wird, ließ der Community-Manager offen. Stattdessen ergänzte „Twinbeard“ nur: „So detailliert ist noch nichts entschieden. Ich würde sagen, es ist etwas, das wir ausprobieren und ein Gefühl dafür bekommen müssen.“

„Wir glauben aktuell, dass eine etwas niedrigere Trittfrequenz insgesamt sowohl uns als auch euch und dem Spiel zugute kommen wird.“

Coop-Shooter sorgt für neue Rekorde

Schon kurz nach dem Release im Februar zeichnete sich ab, dass wir es bei „Helldivers 2“ mit einem der größten Überraschungshits des Jahres 2024 zu tun haben. Für Klarheit diesbezüglich sorgten die aktuellen Geschäftszahlen von Sony. Hier bestätigte das Unternehmen, dass sich „Helldivers 2“ bis Anfang Mai zwölf Millionen Mal verkaufte.

Damit entwickelte sich „Helldivers 2“ zum schnellstverkauften Titel in Sonys Geschichte. Der Coop-Shooter erschien Anfang Februar für die PS5 und den PC. Neben den in dieser Meldung thematisierten Updates veröffentlichte Arrowhead kürzlich die nächste Kriegsanleihe, die mit dem Namen „Polar-Patrioten“ unter einem eisigen Motto stand.

Welche Inhalte und Extras die neue Kriegsanleihe bietet, verraten wir euch hier.

