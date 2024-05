Hunt Showdown: PS5-Version hat einen Termin, aber schlechte Nachrichten für PS4-Spieler

In den Abendstunden hat das Frankfurter Entwicklerstudio Crytek der PlayStation 5- sowie der Xbox Series X/S-Version des taktischen PvPvE-Shooters „Hunt: Showdown“ einen offiziellen Termin verpasst. Demnach wird man ab dem 15. August 2024 auf den aktuellen Konsolen auf Jagd gehen können.

Allerdings haben die Entwickler für alle PlayStation 4- und Xbox One-Spieler eine schlechte Nachricht. Der Support der Plattformen wird mit der Veröffentlichung der Upgrade-Version eingestellt.

Crytek hat neue Inhalte und einige Änderungen geplant

Mit dem Upgrade, das im Übrigen kostenlos für alle Besitzer der PlayStation 4- oder der Xbox One-Fassung erscheinen wird, werden die Entwickler auch die CryEngine auf die Version 5,11 aktualisieren. Darüber hinaus werden Performance-Verbesserungen für Konsole und PC sowie ein neues User Interface-Design enthalten sein.

Außerdem hat Crytek versprochen, dass man mit dem Upgrade auch eine neue Karte für „Hunt: Showdown“ veröffentlichen wird.

Im Laufe des Sommers sollen auch neue Inhalte geliefert werden. Man wird nach und nach einen Ausblick auf die Änderungen geben und auf das Feedback eingehen, das einen Einfluss auf die zukünftigen Events haben wird.

Zudem wird man Details zu der Fair Play Task Force, dem Prestige-System und den Änderungen am Fortschrittssystem verraten. Im Rahmen eines Entwicklerupdates kann man bereits einige Informationen zu den geplanten Änderungen erhalten.

In „Hunt: Showdown“ kann man auf die Jagd gehen und wird zugleich immer auch die Anspannung eines Survival-Horrorspiels erleben. Im Louisiana des Jahres 1895 kann man eine einzigartige Mischung aus PvP- und PvE-Elementen genießen, wobei man sich nicht nur Monstern entgegenstellen muss. Auch andere Jäger können euer Überleben verhindern.

Im klassischen Kopfgeldjagd-Modus treten zwölf Spieler gegeneinander an. Entweder begibt man sich alleine auf die Jagd oder schnappt sich noch ein bis zwei Freunde, um im Team die schrecklichen Kreaturen zu erlegen. Dabei sammelt ihr die Kopfgelder und hofft lebendig von der Karte zu extrahieren. Allerdings kann man sich auch alleine in den „Soul Survivor“-Modus stürzen, um in der kürzeren Matchvariante Waffen zu plündern.

Quelle: Crytek

