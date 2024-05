KI-Unterstützung: Spielhilfe in Minecraft mit Microsofts Copilot demonstriert

Die KI wird auch in Videospielen eine zunehmende Rolle spielen. Und wie ein solcher KI-Helfer in "Minecraft" in Erscheinung treten kann, zeigen neue Videos von Microsoft Copilot.

Die PS5 bekam kürzlich ein neues Feature. Besitzer der Konsole können sich an der Spielhilfe beteiligen und Videos beisteuern, die anderen Spielern über schwierige Stellen hinweghelfen. Wie die Community-Spielhilfe funktioniert, ist in dieser Meldung zusammengefasst.

Die künstliche Intelligenz könnte derartigen Spielhilfen, die mehr oder weniger manuell erstellt werden, irgendwann überflüssig machen. Weitere Vorstöße in diese Richtung wagt Microsoft mit Copilot. Es ist die KI-Initiative der Redmonder.

KI hilft in der Welt von Minecraft

Auf dem offiziellen Twitter/X-Account von Microsoft Copilot zeigen Videos, wie der KI-Dienst im Fall von “Minecraft“ samt Sprachunterstützung beratend zur Seite steht.

In der demonstrierten Version muss der Nutzer zunächst das Copilot-Programm und das “Minecraft”-Fenster öffnen, woraufhin die KI das Spiel identifiziert. Danach reagiert das System auf die Sprache des Spielers und das Gameplay.

Zwei der möglichen Anwendungsfälle:

Der Spieler fragt Copilot, wie man ein Schwert herstellt. Die KI bittet ihn, sein Inventar zu öffnen, analysiert die vorhandenen Gegenstände und sagt ihm dann, was er noch braucht und wo er es finden kann.

In einem anderen Video wird der Spieler von Zombies gejagt. Microsofts Copilot erkennt die Zombies, sagt dem Spieler, um was es sich handelt, und gibt ihm Ratschläge, wie er der Situation entkommen kann.

Nachfolgend seht ihr das System in Aktion:

Real time conversations with your AI companion Copilot, powered by OpenAI’s GPT-4o. pic.twitter.com/Ug7EWv2sah — Microsoft Copilot (@MSFTCopilot) May 20, 2024

Der KI-Begleiter für Videospiele steckt zwar noch in den Kinderschuhen, könnte aber eines Tages zu einem zentralen Element werden. Damit die Erfolgserlebnisse nicht gänzlich abhandenkommen, wären gewisse Grenzen ratsam.

Für die Bewältigung der schwierigsten Herausforderungen im Leben

Die KI-Hilfe soll letztlich weit über Videospiele hinausgehen. Mustafa Suleyman, KI-CEO von Microsoft, schrieb zu den neuen Demo-Videos: „Wir bringen Copilot auf die nächste Stufe. Copilot wird sehen, hören, sprechen und in Echtzeit helfen.“

Er ergänzte: „Schaut euch diese Demo an, um zu sehen, was ich meine. Schon bald wird euer KI-Begleiter an eurer Seite leben, sei es beim Spielen von Minecraft oder bei der Bewältigung der schwierigsten Herausforderungen des Lebens.“

Was haltet ihr von derartigen KI-Begleitern und Unterstützern? Wollt ihr so etwas in einem Videospiel haben? Oder reizen euch frustrierende Situationen und anschließende Erfolgserlebnisse mehr?

