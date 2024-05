Project Witches: Systeme, Release & mehr – Details zum nächsten Werk der Stellar Blade-Macher

Mit "Project Witches" arbeiten die "Stellar Blade"-Macher von Shift Up bereits an ihrem nächsten Projekt. Zu diesem nannte das südkoreanische Studio nun weitere Details.

In einem in Südkorea veröffentlichten Dokument blickten die Entwickler von Shift Up in die Zukunft. Dabei sprach das Studio unter anderem über einen möglichen Nachfolger und eine PC-Version zum Ende April für die PS5 veröffentlichten Action-Titel „Stellar Blade“.

Darüber hinaus verlor Shift Up ein paar Worte über seinen nächsten Titel, an dem die Entwickler bereits arbeiten. Das Spiel entsteht intern unter dem Arbeitstitel „Project Witches“ und befindet sich laut dem Studio in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Daher sei nicht vor 2027 mit dem Release des Titels zu rechnen.

Doch auch die Veröffentlichung im Jahr 2027 ist noch nicht in Stein gemeißelt. Stattdessen könnte „Project Witches“ unter Umständen sogar noch länger auf sich warten lassen.

Eine neue Marke mit Crossplay-Unterstützung

In dem besagten Dokument wies Shift Up darauf hin, dass es sich bei „Project Witches“ um einen Multiplattform-Titel für den PC, die Konsolen und die Mobile-Plattformen handeln wird. Konkrete Plattformen nannte das Studio zwar nicht, sprach jedoch von einer geplanten Crossplay-Komponente, mit der die versorgten Systeme miteinander verbunden werden.

„Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, neues geistiges Eigentum zu entwickeln, das erfolgreich sein kann, ohne auf bestehende IPs angewiesen zu sein, es uns ermöglichen wird, im Vergleich zu anderen Spieleunternehmen, die an bestehende Marken gebunden sind, nachhaltig zu wachsen“, führte Shift Up aus.

Im April entdeckte Stellenausschreibungen von Shift Up deuteten an, dass es sich bei „Project Witches“ um ein Action-Rollenspiel in einem urbanen Setting handelt, in dem wir uns allerlei gefährlichen Monstern stellen.

Shift Up verfolgt ambitionierte Pläne

Im weiteren Verlauf des Dokuments weist Shift Up auf die beeindruckenden Verkaufszahlen großer Konsolen-Titel wie „God of War“ oder „Final Fantasy“ hin, die sich zu langlebigen Franchises entwickelten. Ein Erfolg, an den die Verantwortlichen des südkoreanischen Studios mit „Stellar Blade“ oder anderen Projekten gerne anknüpfen würden.

Shift Up weiter: „AAA-Konsolentitel wie God of War und Final Fantasy haben ein enormes Potenzial gezeigt und sich über 66 Millionen bzw. 185 Millionen Mal verkauft.“

„Es gibt viele Präzedenzfälle dafür, dass sich AAA-Titel zu Franchises entwickelten, indem sie ihre Lebensdauer durch eine Reihe hochwertiger Fortsetzungen verlängerten und eine langfristige Monetarisierungsbasis aufrechterhielten. Aus diesem Grund prüfen wir die Möglichkeit einer PC-Version von Stellar Blade und einer Fortsetzung“, ergänzte das Studio.

Wann mit der offiziellen Enthüllung von „Project Witches“ zu rechnen ist, ließ Shift Up leider offen.

Weitere Meldungen zu Project Witches.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren