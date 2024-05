PS Plus Extra/Premium: Mai-Spiele sind da und das erwartet euch

Neues Futter für Mitglieder bei PlayStation Plus: Nach der Ankündigung in der vergangenen Woche stehen die zusätzlichen Spiele für PS Plus Extra und Premium ab sofort zum Download bereit.

Insgesamt 13 Neuzugänge sind diesmal mit von der Partie. Dazu gehört ein Western-Epos, das 2018 auf den Markt kam und seitdem mehr als 64 Millionen Mal ausgeliefert wurde. Hinzu kommen Spiele wie “The LEGO Movie 2” und auch drei Neuzugänge für die Premium-Kategorie.

PS Plus Extra und Premium im Mai 2024

Nachfolgend sind alle neuen Extra/Premium-Spiele des laufenden Monats aufgelistet:

PS Plus Extra:

Red Dead Redemption 2 (PS4, PS5)

Deceive Inc. (PS5)

Die Sims 4: City Living (PS4, PS5)

Crime Boss: Rockay City (PS5)

Die Siedler: Neue Allianzen (PS4, PS5)

Stranded: Alien Dawn (PS4, PS5)

Cat Quest (PS4, PS5)

Cat Quest 2 (PS4, PS5)

The LEGO Movie 2 Videogame (PS4, PS5)

Watch Dogs (PS4, PS5)

PS Plus Premium:

2Xtreme (PS4, PS5)

G-Police (PS4, PS5)

Worms Pinball (PS4, PS5)

Wie üblich gilt: Dauerhaft können die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium nicht zwangsläufig gespielt werden. Denn gelegentlich fliegen Spiele aus den Bibliotheken.

Welche Games es im Mai 2024 traf, ist nachfolgend zusammengefasst:

Auch die Neuzugänge für PS Plus Essential stehen längst zum Download bereit. Welche Games dabei waren, erfahrt ihr in dieser Meldung. Die Essential-Games müssen vor dem monatlichen Wechsel in die persönliche Bibliothek gepackt werden und bleiben dort auch nach der Einführung der nächsten Neuzugänge erhalten.

So geht es im Juni mit PS Plus weiter

Während der Mai mit den heutigen PS-Plus-Spielen quasi abgeschlossen ist, können wir einen Blick auf den Juni werfen. Die Termine sind verlässlich vorhersehbar. Essential-Neuzugänge werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Jeweils zwei Wochen später wiederholt sich die Strategie für Extra und Premium.

Daraus ergeben sich für Juni die folgenden Termine:

PS Plus Essential:

Ankündigung am 29. Mai 2024

Freischaltung am 4. Juni 2024

PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung am 12. Juni 2024

Freischaltung am 18. Juni 2024

PS Plus ist seit 2022 in den drei Stufen Extra, Essential und Premium abonnierbar. Später kam es zu einer signifikanten Preiserhöhung. Was Sonys Abodienst über alle Stufen hinweg zu bieten hat und was Mitglieder zahlen müssen, ist in unserem Special zu PlayStation Plus zusammengefasst.

