Statt Baldur’s Gate 4: Larian kündigt neues Studio an

Im März gab Swen Vincke, Gründer und Chef des belgischen Studios Larian, an, dass sein Unternehmen weder einen DLC, noch eine Fortsetzung des ungemein erfolgreichen „Baldur’s Gate 3“ machen wolle. Zwar begann das Team mit den Arbeiten an weiteren Inhalten, stellte diese jedoch wieder ein.

Stattdessen werkelt das Studio derzeit an gleich zwei neuen Projekten, von denen Vincke sehr angetan zu sein scheint. Wie Larian nun angab, wird sie dabei ein siebtes Studio unterstützen. Der neue Entwickler wird in Warschau in einem der größten Entwicklerzentren für RPGs angesiedelt.

Larian eröffnet sein nunmehr siebtes Studio

Larian Studios Warschau wird das siebte Entwicklerstudios des Unternehmens aus Belgien. Der neue Entwickler soll sich dem globalen Team von Schwesterstudios in Quebec, Dublin, Guildford, Barcelona, Gent und Kuala Lumpur anschließen.

„Die Entscheidung, ein permanentes Studio in Warschau zu eröffnen, zeigt, wie ernst es uns ist, Kreativität, Zusammenarbeit und Innovation im Herzen von Polens lebendiger Spieleszene zu fördern“, so Ula Jach, Head of Studio. „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit den zahlreichen Talenten und dem Fachwissen der Region zusammenzuarbeiten, insbesondere in Anbetracht des guten Rufs von Polen als Zentrum für RPG- und Spiele-Enthusiasten.“

Larian sei ein „bodenständiges Unternehmen“, so Vincke

Bei seinem Besuch bei der Game Industry Conference (GIC) habe sich gezeigt, was er schon lange dachte, gab Swen Vincke in der Erklärung an. Es gebe in Polen sehr viele Talente und Entwickler, die ähnlich wie Larian denken würden. Außerdem würden viele von ihnen an RPGs arbeiten wollen.

Der Plan für das neue Studio in Warschau sei, ein Team aufzubauen, das den Entwickler bei den Arbeiten an den beiden neuen Projekten unterstützen könne, so der Larian-Chef weiter. „Wir sind ein sehr bodenständiges Unternehmen, ich bin also gespannt zu sehen, was für neue Dinge sie uns bringen werden. Ich denke, es wird sehr gut funktionieren.“

