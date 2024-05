Stellar Blade: PC-Version und Fortsetzung? Das sagt Shift Up dazu

Nach dem offenbar erfolgreichen Launch von "Stellar Blade" auf der PS5 zieht es Shift Up in Erwägung, das Spiel auf eine weitere Plattform auszuweiten. Auch ein Nachfolger ist im Gespräch.

“Stellar Blade” scheint für Shift Up und Sony Interactive Entertainment trotz der Zensurvorwürfe eines lautstarken Teils der Spieler ein ziemlicher Erfolg zu sein. Entsprechend werden Gespräche darüber geführt, wie aus der neuen Marke ein Franchise werden kann.

Das lässt sich einem in Südkorea veröffentlichten Dokument (via Gematsu) entnehmen, in dem auch andere Pläne des dort beheimateten Entwicklers beschrieben werden. Dazu gehört eine mögliche PC-Version von “Stellar Blade”. Der Launch im vergangenen April erfolgte lediglich für die PS5.

Eine Ausweitung der Marke wird in Betracht gezogen

Im genannten Dokument wird zunächst ein weiteres Projekt des Studios erwähnt, bevor Shift Up betont: „Wir ziehen eine PC-Version von Stellar Blade und eine Fortsetzung in Betracht.“

In beiden Fällen scheint es noch kein grünes Licht zu geben. Doch nach den neusten Erfolgen von Spielen wie “Helldivers 2” und “Ghost of Tsushima” auf Steam scheinen PC-Versionen der von Sony Interactive Entertainment herausgegebenen Titel immer wahrscheinlicher zu werden. Auch Hiroki Totoki, der die PlayStation-Sparte überwacht, möchte damit die Margen erhöhen. Für die eigentliche Führung wurde jüngst ein erfahrenes Duo vorgestellt.

Im weiteren Verlauf des Dokuments heißt es: „AAA-Konsolentitel wie God of War und Final Fantasy haben mit über [66 Millionen bzw. 185 Millionen] verkauften Exemplaren ein enormes Potenzial gezeigt. Es gibt viele Präzedenzfälle für AAA-Titel, die sich zu Franchises entwickeln, indem sie ihre Lebensdauer durch eine Reihe hochwertiger Fortsetzungen verlängern und eine langfristige Monetarisierungsbasis aufrechterhalten.“

Aus diesem Grund prüfe man die Möglichkeit einer PC-Version von “Stellar Blade” sowie eine Fortsetzung.

Mit neuen IPs nachhaltig wachsen

Shift Up möchte sich letztlich nicht nur auf bestehende Marken verlassen, sondern regelmäßig neue IPs entwickeln. Dazu gehört “Project Witches”, das 2027 oder später auf den Markt kommen wird. Zu diesem Zeitpunkt dürfte die PS6 ein größeres Thema sein.

„Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, neue IPs zu entwickeln, die erfolgreich sein können, ohne sich auf bestehende IPs zu verlassen, es uns ermöglichen wird, im Vergleich zu anderen Spieleunternehmen, die an bestehende IPs gebunden sind, nachhaltig zu wachsen“, wird der Entwickler zitiert.

“Stellar Blade” kam Ende April 2024 auf den Markt und konnte sich auf Metacritic zu einem der von Spielern bestbewerteten Games der PS5-Generation aufschwingen. Auch ein neues Update bahnt sich an.

